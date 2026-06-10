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Враг совершил почти 200 атак и запустил 5,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Генштаб сообщил о 196 боевых столкновениях и массированных атаках дронами и управляемыми бомбами. Наибольшая активность врага была на Покровском направлении.

Враг совершил почти 200 атак и запустил 5,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 196 боевых столкновений. Враг запустил 5,6 тыс. дронов и сбросил более 300 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 5614 дронов-камикадзе и совершили 2123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес один авиаудар с применением одной управляемой авиационной бомбы и совершил 73 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал рубежи наших подразделений в районе Старицы и в направлении Охримовки, Кондрашовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, еще два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны успешно остановили 12 попыток захватчиков идти вперед на Славянском направлении вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Часов Яр.

Семь атак отражали  наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещеевки, Иванополья и в направлении Константиновки, Вольного.

На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Родинского, Гришино, Васильевки, Котлино, Удачного и в направлении Анновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришино, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 оккупантов и 9 – ранено; уничтожен танк, три единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага, одна артиллерийская система и три укрытия противника. Поврежден танк, семь артиллерийских систем, одна единица автомобильной, две единицы специальной техники, один пункт управления БпЛА и 86 укрытий захватчиков. Уничтожено или подавлено 248 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Зеленого Гая и Тернового.

Произошло 20 атак оккупантов на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в направлении Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки.

Три раза штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районе Степногорска и в направлении Новой Токмачки, Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении сегодня противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

На других направлениях изменений в обстановке на данный момент не происходит, попыток вражеского продвижения  не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение "Прогресса" ракетами Flamingo, НПЗ, танкера "теневого флота" рф и не только10.06.26, 13:47 • 5428 просмотров

Антонина Туманова

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