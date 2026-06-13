Запорожская область под огнем: 871 удар за сутки привел к жертвам

Один человек погиб и еще восемь ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 871 удар по 49 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска рф совершили:

22 авиаудара по Камышевахе, Малокатериновке, Зарнице, Рождествянке, Барвиновке, Лесному, Трудовому, Викторовке, Терсянке, Новому Полю, Орехову, Долинке, Одаровке, Копаням, Омельнику, Егоровке, Червоному Яру, Солнечному, Широкому, Панютину, Никольскому и Горькому;

БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новоалександровку, Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижевку, Доброполье, Рыбное, Варваровку и Верхнюю Терсу;

3 обстрела из РСЗО по Новояковлевке, Никольскому и Чаривному;

204 артудара по Новояковлевке, Речному, Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Доброполью, Рыбному, Верхней Терсе, Святопетровке, Воздвижевке и Новому Запорожью.

"Поступило 61 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей", - констатировал Федоров.

Напомним

Накануне в Запорожье из-за атаки был поврежден терминал Новой почты и торговый центр. Сотрудники почты не пострадали, но в торговом центре ранения получила одна женщина.

В двух районах Запорожья из-за атаки РФ без света остались 50 тысяч потребителей