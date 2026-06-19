Вражеский дрон ударил по логистическому оператору в Запорожье, трое раненых

Армия рф нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в Запорожье, по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Российский дрон ударил по зданию логистического оператора. Известно о по меньшей мере трех пострадавших - сообщил Федоров.

Глава Запорожской ОВА добавил, что тревога продолжается, и призвал жителей области находиться в безопасных местах.

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