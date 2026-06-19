Вражеский дрон ударил по логистическому оператору в Запорожье, трое раненых
Киев • УНН
Российский дрон атаковал здание логистического оператора в Запорожье. По меньшей мере трое человек получили ранения.
Армия рф нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в Запорожье, по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Российский дрон ударил по зданию логистического оператора. Известно о по меньшей мере трех пострадавших
Глава Запорожской ОВА добавил, что тревога продолжается, и призвал жителей области находиться в безопасных местах.
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка18.06.26, 16:03 • 16519 просмотров