россия массированно обстреляла ТЭС ДТЭК, станция остановила генерацию

Армия рф массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК, в результате чего станция прекратила выработку электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

"россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила выработку электроэнергии. Оборудование существенно повреждено", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подвергались атакам врага более 230 раз. Во время последней атаки 12 июня погиб сотрудник предприятия — Александр Косолапов.

Напомним

Во время атаки беспилотников на шахту ДТЭК в Днепропетровской области погиб 52-летний горняк Валентин Капитанов. Компания выразила соболезнования и пообещала поддержку семье.