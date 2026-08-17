рф атакувала шахту ДТЕК Енерго і вбила 52-річного гірника

Сьогодні під час ворожої атаки на шахту ДТЕК Енерго загинув гірник Валентин Капітанов, передає УНН із посиланням на компанію.

Ворог масовано атакував безпілотниками одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Ця атака забрала життя нашого колеги — 52-річного Валентина Капітанова - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що два роки тому Валентин приїхав до Павлограда з Торецька і влаштувався на шахту ДТЕК. Колеги запам’ятають його щирою людиною та справжнім професіоналом.