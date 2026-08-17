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рф атакувала шахту ДТЕК Енерго і вбила 52-річного гірника

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Під час атаки безпілотників на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Компанія висловила співчуття та пообіцяла підтримку родині.

рф атакувала шахту ДТЕК Енерго і вбила 52-річного гірника

Сьогодні під час ворожої атаки на шахту ДТЕК Енерго загинув гірник Валентин Капітанов, передає УНН із посиланням на компанію.

Ворог масовано атакував безпілотниками одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Ця атака забрала життя нашого колеги — 52-річного Валентина Капітанова 

- йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що два роки тому Валентин приїхав до Павлограда з Торецька і влаштувався на шахту ДТЕК. Колеги запам’ятають його щирою людиною та справжнім професіоналом.

Приносимо щирі співчуття рідним і близьким Валентина, усім, хто знав його та працював поруч. Ми надамо родині всю необхідну підтримку 

- резюмували в компанії. 

Антоніна Туманова

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