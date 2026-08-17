рф атакувала шахту ДТЕК Енерго і вбила 52-річного гірника
Київ • УНН
Під час атаки безпілотників на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Компанія висловила співчуття та пообіцяла підтримку родині.
Сьогодні під час ворожої атаки на шахту ДТЕК Енерго загинув гірник Валентин Капітанов, передає УНН із посиланням на компанію.
Ворог масовано атакував безпілотниками одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Ця атака забрала життя нашого колеги — 52-річного Валентина Капітанова
У компанії додали, що два роки тому Валентин приїхав до Павлограда з Торецька і влаштувався на шахту ДТЕК. Колеги запам’ятають його щирою людиною та справжнім професіоналом.
Приносимо щирі співчуття рідним і близьким Валентина, усім, хто знав його та працював поруч. Ми надамо родині всю необхідну підтримку