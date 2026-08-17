рф атаковала шахту ДТЭК Энерго и убила 52-летнего горняка

Сегодня во время вражеской атаки на шахту ДТЭК Энерго погиб горняк Валентин Капитанов, передает УНН со ссылкой на компанию.

Враг массированно атаковал беспилотниками одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Эта атака унесла жизнь нашего коллеги — 52-летнего Валентина Капитанова - говорится в сообщении.

В компании добавили, что два года назад Валентин приехал в Павлоград из Торецка и устроился на шахту ДТЭК. Коллеги запомнят его искренним человеком и настоящим профессионалом.