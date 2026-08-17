рф атаковала шахту ДТЭК Энерго и убила 52-летнего горняка
Киев • УНН
Во время атаки беспилотников на шахту ДТЭК в Днепропетровской области погиб 52-летний горняк Валентин Капитанов. Компания выразила соболезнования и пообещала поддержать семью.
Сегодня во время вражеской атаки на шахту ДТЭК Энерго погиб горняк Валентин Капитанов, передает УНН со ссылкой на компанию.
Враг массированно атаковал беспилотниками одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Эта атака унесла жизнь нашего коллеги — 52-летнего Валентина Капитанова
В компании добавили, что два года назад Валентин приехал в Павлоград из Торецка и устроился на шахту ДТЭК. Коллеги запомнят его искренним человеком и настоящим профессионалом.
Приносим искренние соболезнования родным и близким Валентина, всем, кто знал его и работал рядом. Мы окажем семье всю необходимую поддержку