росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК, станція зупинила генерацію

Армія рф масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК, внаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

"росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом понад 230 разів. Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства - Олександр Косолапов.

Нагадаємо

Під час атаки безпілотників на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Компанія висловила співчуття та пообіцяла підтримку родині.