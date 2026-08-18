росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК, станція зупинила генерацію
Київ • УНН
Внаслідок масованого обстрілу одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії, суттєво пошкоджено обладнання.
Армія рф масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК, внаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
"росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом понад 230 разів. Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства - Олександр Косолапов.
Нагадаємо
Під час атаки безпілотників на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Компанія висловила співчуття та пообіцяла підтримку родині.