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Число раненых в результате удара рф по центру Запорожья возросло до 18 — ОВА

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Российские дроны атаковали центр Запорожья, в результате чего погибли две женщины. Ранения получили 18 человек, в том числе шестеро детей и подростков.

Число раненых в результате удара рф по центру Запорожья возросло до 18 — ОВА

Два человека погибли, по меньшей мере 18 — травмированы. В том числе, четверо детей, — таковы предварительные последствия атаки россиян на гражданских в центре Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, российские беспилотники повредили жилые дома и автомобили, разрушили торговые киоски. 

В результате атаки погибли две женщины. 18 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе, четверо детей — 5, 10, 13 и 12 лет, а также парень и девушка 17 и 15 лет 

— добавил глава Запорожской ОВА.

Всем пострадавшим оказывается необходимая  медицинская помощь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия сегодня днем продолжила атаковать Запорожье, известно о двух погибших и более 10 пострадавших в результате вражеского удара по спальному району города.

Антонина Туманова

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Иван Федоров
Запорожье