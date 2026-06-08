Число раненых в результате удара рф по центру Запорожья возросло до 18 — ОВА

Два человека погибли, по меньшей мере 18 — травмированы. В том числе, четверо детей, — таковы предварительные последствия атаки россиян на гражданских в центре Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, российские беспилотники повредили жилые дома и автомобили, разрушили торговые киоски.

В результате атаки погибли две женщины. 18 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе, четверо детей — 5, 10, 13 и 12 лет, а также парень и девушка 17 и 15 лет — добавил глава Запорожской ОВА.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия сегодня днем продолжила атаковать Запорожье, известно о двух погибших и более 10 пострадавших в результате вражеского удара по спальному району города.