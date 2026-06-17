Ночная атака на Запорожье - спасатели показали последствия

В результате ночной вражеской атаки на Запорожье повреждены 9 жилых домов и нежилые здания в Александровском и Космическом районах города. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди них - 5 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора.

Взрывной волной выбиты окна, повреждены кровли. По состоянию на утро специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в 5 многоквартирных домах, 3 частных домах и одном нежилом здании. Первоочередные работы по ликвидации последствий уже выполнены - рассказал Федоров.

В свою очередь в ГСЧС уточнили, что в результате массированного российского удара БпЛА по Запорожью возник пожар в трехэтажном жилом доме на общей площади 800 кв.м.

Из-за угрозы постоянных вражеских атак спасатели были вынуждены несколько раз направляться в укрытие. Только под утро удалось ликвидировать возгорание. Кроме этого, в нескольких районах города повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых - 2 ребенка - отметили в ведомстве.

Напомним

Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. В результате вражеского удара 1 человек погиб, еще 7 ранены. Повреждения получило образовательное учреждение, взрывной волной выбиты окна, возник пожар.

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