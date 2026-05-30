США заявили о конфискации $1 млрд иранской криптовалюты

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 41003 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 53888 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 40318 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 42715 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 58924 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 66699 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 67849 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90086 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 70924 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49940 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
В Полтавской области из-за атаки дронов пострадали два человека, повреждены дома29 мая, 21:08 • 12957 просмотра
Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протестыPhoto29 мая, 22:58 • 3326 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13925 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto04:07 • 12145 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News04:31 • 6510 просмотра
публикации
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13988 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 26287 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 29135 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 30996 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 41003 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Джон Ф. Кеннеди
Ишак Дар
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Вашингтон
Крым
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 25869 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 42504 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 48131 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 58068 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 109239 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат

США заявили о конфискации $1 млрд иранской криптовалюты

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

США взяли под контроль иранские криптокошельки на сумму около миллиарда долларов. Владельцы активов могли даже не заметить потерю доступа к средствам.

США заявили о конфискации $1 млрд иранской криптовалюты

Соединенные Штаты конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил во время Национального экономического форума Рейгана 2026 года, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Я считаю, что мы изъяли около миллиарда долларов в криптовалюте

– сказал Бессент.

По его словам, американские власти фактически получили контроль над криптокошельками, связанными с Ираном.

Министр отметил, что некоторые владельцы активов могли даже не знать о потере доступа к своим средствам.

Просто отобрали кошельки. Некоторые из них могут прямо сейчас печатать и не осознавать, что их кошелек похитили

– заявил он.

Бессент не привел дополнительных деталей относительно операции, в частности, когда именно произошло изъятие криптоактивов и какие структуры Ирана могли быть связаны с этими средствами.

Иранский чиновник заявил, что соглашение с США еще не заключено29.05.26, 21:46 • 7550 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Скотт Бессент
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Иран