США заявили о конфискации $1 млрд иранской криптовалюты

Соединенные Штаты конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил во время Национального экономического форума Рейгана 2026 года, сообщает CNN, пишет УНН.

Я считаю, что мы изъяли около миллиарда долларов в криптовалюте

По его словам, американские власти фактически получили контроль над криптокошельками, связанными с Ираном.

Министр отметил, что некоторые владельцы активов могли даже не знать о потере доступа к своим средствам.

Просто отобрали кошельки. Некоторые из них могут прямо сейчас печатать и не осознавать, что их кошелек похитили