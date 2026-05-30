США заявили о конфискации $1 млрд иранской криптовалюты
Киев • УНН
США взяли под контроль иранские криптокошельки на сумму около миллиарда долларов. Владельцы активов могли даже не заметить потерю доступа к средствам.
Соединенные Штаты конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил во время Национального экономического форума Рейгана 2026 года, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Я считаю, что мы изъяли около миллиарда долларов в криптовалюте
По его словам, американские власти фактически получили контроль над криптокошельками, связанными с Ираном.
Министр отметил, что некоторые владельцы активов могли даже не знать о потере доступа к своим средствам.
Просто отобрали кошельки. Некоторые из них могут прямо сейчас печатать и не осознавать, что их кошелек похитили
Бессент не привел дополнительных деталей относительно операции, в частности, когда именно произошло изъятие криптоактивов и какие структуры Ирана могли быть связаны с этими средствами.
