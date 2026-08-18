Корецкий Сергей Фёдорович

Премьер-министр Украины

Сергей Фёдорович Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Получил два высших образования в Луцком государственном техническом университете: в 2001 году — по специальности «машиностроение», в 2005-м — в области бизнес-управления. Более 25 лет работает в топливно-энергетической сфере. Карьеру начинал в группе «Континуум», где прошёл путь до генерального директора управляющей компании группы. Возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG (которая является одним из основных активов группы «Континуум»). С ноября 2022 года по май 2025 года руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта», после чего возглавил НАК «Нафтогаз Украины». 16 июля 2026 года Верховная Рада назначила его премьер-министром, и он стал третьим с начала полномасштабного вторжения России руководителем правительства.