Корецкий Сергей Фёдорович
Премьер-министр Украины
Сергей Фёдорович Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Получил два высших образования в Луцком государственном техническом университете: в 2001 году — по специальности «машиностроение», в 2005-м — в области бизнес-управления. Более 25 лет работает в топливно-энергетической сфере. Карьеру начинал в группе «Континуум», где прошёл путь до генерального директора управляющей компании группы. Возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG (которая является одним из основных активов группы «Континуум»). С ноября 2022 года по май 2025 года руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта», после чего возглавил НАК «Нафтогаз Украины». 16 июля 2026 года Верховная Рада назначила его премьер-министром, и он стал третьим с начала полномасштабного вторжения России руководителем правительства.
2007
Стал CEO управляющей компании группы «Континуум»
2022
Назначен директором «Укрнафты» и «Укртатнафты»
2025
Назначен на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»
2026
Назначен премьер-министром Украины
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