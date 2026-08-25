Корецький Сергій Федорович
У Києві Сергій Корецький і Андріс Кулбергс обговорили підтримку України, відбудову залізниці та санкції. Сторони домовилися про спільні кроки.
Кошти за програмою єВідновлення дозволять понад 3600 родинам придбати житло. Сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей.
Миколу Гладишенка звільнили з посади голови наглядової ради Сенс Банку. Мінфін призначить представника держави для формування кворуму та підготовки банку до продажу.
Прем’єр Корецький і мер Терехов обговорили підготовку Харкова до зими та стійкість інфраструктури під час атак. План стійкості виконано на 47%.
Умови «єОселі» планують змінити: відсоткова ставка знижуватиметься за кожну дитину в родині.
Прем’єр Сергій Корецький заявив про відставання за багатьма напрямками плану стійкості та можливе запізнення з його виконанням. Аудит показав виконання на 47%.
Уряд і парламент обговорили бюджетні виклики та фінансування Сил оборони. Сторони домовилися працювати над залученням міжнародних коштів.
Мінфіну доручили прискорити прозорий і конкурентний продаж Sense Bank. Виручені кошти спрямують на потреби Сил оборони.
Російська атака на Київщину тривала майже дев’ять годин і забрала життя 13 людей, ще 40 постраждали. У Борисполі пошкоджено склади та об’єкти Червоного хреста.
Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління. Інших фігурантів розслідування також притягнуть до відповідальності.
Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні він заявив, що до голосування стане цивільною особою.
Парламент за основу підтримав законопроєкт про заборону нецільового використання укриттів і розірвання їх оренди під час воєнного стану. Документ передбачає щомісячні перевірки, камери та відповідальність за блокування доступу.
Прем'єр Сергій Корецький представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції. Документ передбачає посилення оборони, підтримку людей та бізнесу, прискорення євроінтеграції.
Молдова надасть Україні 50% знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів до кінця 2026 року через російські атаки в Чорному морі. Також з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ-Кишинів для зручнішого трансферу до аеропорту.
У межах програми вони зустрілися з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким та взяли участь у навчанні щодо формування місцевих бюджетів.
На засіданні Енергетичного штабу під головуванням прем'єра Сергія Корецького розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу на різні сценарії зими. Також проаналізували хід ремонтів на генеруючих потужностях та встановлення додаткового захисту.
Прем'єр Сергій Корецький зібрав нараду з секретарем РНБО та міністром фінансів для обговорення потреб у фінансуванні Сил оборони. Уряд шукає додаткові ресурси, зокрема через міжнародну допомогу.
У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновлено централізоване водопостачання після аварійних робіт. Прем'єр-міністр наголосив на необхідності підготовки до російських ударів по інфраструктурі.
Прем'єр Сергій Корецький провів нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади. Домовилися визначити 3–5 пріоритетних питань, що потребують невідкладних рішень уряду.
Кабмін вимагає повної готовності шкіл до нового навчального року, зокрема укриттів та підручників. З 1 вересня зарплати педагогів зростуть на 20%, а стипендії студентів - удвічі.
У Марганці та навколишніх громадах через аварію на магістральному водогоні кілька діб немає централізованого водопостачання. Відновити його планують до кінця доби, повідомив прем'єр-міністр.
Прем'єр Сергій Корецький провів термінову нараду з бізнесом щодо забезпечення безперервної роботи підприємств. Планується децентралізація логістики, розширення митного коридору та страхування воєнних ризиків.
Кабінет міністрів завершив аудит виконання планів стійкості, проаналізувавши фінансування та стан заходів у регіонах. Пріоритетами є захист енергетики та резервне теплопостачання.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про термінові зустрічі з бізнесом для забезпечення роботи логістики після атак рф. Під ударом опинилися "Епіцентр" та "Нова пошта", є загиблі та поранені.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що електронне посвідчення ветерана в застосунку Дія вже отримали 1 мільйон українських Захисників і Захисниць. Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, ветерани можуть користуватися всіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що незабезпечена потреба енергетичної галузі становить близько 650 млн євро. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро.
Уряд тимчасово змінив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури через здорожчання логістики. Це рішення має запобігти зупинці експорту та підтримати виробників.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький скликав термінову нараду через посилення атак рф на судна з агропродукцією. Готується комплекс заходів підтримки галузі, включаючи фінансування через банки.
Держава компенсуватиме 10% або 20% суми кредиту на придбання твердопаливних печей та матеріалів. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій.
Президент Зеленський ввів до РНБО Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Євгенія Хмару. Зі складу виведено Юлію Свириденко, Олександра Сирського та Михайла Федорова.