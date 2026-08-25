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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
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25 серпня, 12:05 • 28150 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25890 перегляди
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25 серпня, 09:51 • 25431 перегляди
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Корецький Сергій Федорович

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Корецький у Києві обговорив із прем’єром Латвії укриття, залізницю, санкції та дронову угодуPhoto

У Києві Сергій Корецький і Андріс Кулбергс обговорили підтримку України, відбудову залізниці та санкції. Сторони домовилися про спільні кроки.

Політика • 24 серпня, 21:16 • 13481 перегляди
Кабмін спрямував 5,14 млрд гривень на компенсації за знищене житло - КорецькийVideo

Кошти за програмою єВідновлення дозволять понад 3600 родинам придбати житло. Сертифікати вже отримали понад 88 тисяч сімей.

Суспільство • 22 серпня, 13:26 • 7026 перегляди
Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Гладишенка

Миколу Гладишенка звільнили з посади голови наглядової ради Сенс Банку. Мінфін призначить представника держави для формування кворуму та підготовки банку до продажу.

Економіка • 21 серпня, 17:29 • 15092 перегляди
Харків готують до зими в умовах постійних російських ударів - Корецький

Прем’єр Корецький і мер Терехов обговорили підготовку Харкова до зими та стійкість інфраструктури під час атак. План стійкості виконано на 47%.

Суспільство • 21 серпня, 14:45 • 3945 перегляди
У "єОселі" планують знижувати ставку на іпотеку залежно від кількості дітей - Корецький

Умови «єОселі» планують змінити: відсоткова ставка знижуватиметься за кожну дитину в родині.

Суспільство • 21 серпня, 10:51 • 3226 перегляди
Премʼєр-міністр заявив про відставання багатьох регіонів у виконанні планів стійкості

Прем’єр Сергій Корецький заявив про відставання за багатьма напрямками плану стійкості та можливе запізнення з його виконанням. Аудит показав виконання на 47%.

Суспільство • 21 серпня, 09:17 • 3085 перегляди
Корецький обговорив із лідерами парламентський фракцій і груп бюджетні виклики на 2026–2027 роки

Уряд і парламент обговорили бюджетні виклики та фінансування Сил оборони. Сторони домовилися працювати над залученням міжнародних коштів.

Економіка • 20 серпня, 19:27 • 3876 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький

Мінфіну доручили прискорити прозорий і конкурентний продаж Sense Bank. Виручені кошти спрямують на потреби Сил оборони.

Війна в Україні • 20 серпня, 18:39 • 39868 перегляди
Прем'єр: через атаку рф уже 40 постраждалих, у Борисполі удар по продуктових складах і об'єктах Червоного ХрестаPhoto

Російська атака на Київщину тривала майже дев’ять годин і забрала життя 13 людей, ще 40 постраждали. У Борисполі пошкоджено склади та об’єкти Червоного хреста.

Війна в Україні • 20 серпня, 07:18 • 4456 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький

Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління. Інших фігурантів розслідування також притягнуть до відповідальності.

Економіка • 19 серпня, 19:07 • 43442 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України

Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні він заявив, що до голосування стане цивільною особою.

Суспільство • 19 серпня, 10:34 • 24242 перегляди
Заборона оренди укриттів під час воєнного стану - Рада ухвалила за основу закон

Парламент за основу підтримав законопроєкт про заборону нецільового використання укриттів і розірвання їх оренди під час воєнного стану. Документ передбачає щомісячні перевірки, камери та відповідальність за блокування доступу.

Суспільство • 19 серпня, 09:26 • 3334 перегляди
Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції, фінальну версію - допрацюють

Прем'єр Сергій Корецький представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції. Документ передбачає посилення оборони, підтримку людей та бізнесу, прискорення євроінтеграції.

Політика • 13 серпня, 12:34 • 2829 перегляди
Молдова надасть Україні суттєву знижку на транзит вантажів залізницею - Прем'єр

Молдова надасть Україні 50% знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів до кінця 2026 року через російські атаки в Чорному морі. Також з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ-Кишинів для зручнішого трансферу до аеропорту.

Економіка • 12 серпня, 12:35 • 3445 перегляди
Регіональні молодіжні лідери розпочали триденний візит до КиєваVideo

У межах програми вони зустрілися з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким та взяли участь у навчанні щодо формування місцевих бюджетів.

Суспільство • 11 серпня, 16:16 • 6400 перегляди
Енергетичний штаб розглянув баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими - Корецький

На засіданні Енергетичного штабу під головуванням прем'єра Сергія Корецького розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу на різні сценарії зими. Також проаналізували хід ремонтів на генеруючих потужностях та встановлення додаткового захисту.

Суспільство • 10 серпня, 14:04 • 6126 перегляди
Корецький провів нараду щодо фінансування Сил оборони до кінця року

Прем'єр Сергій Корецький зібрав нараду з секретарем РНБО та міністром фінансів для обговорення потреб у фінансуванні Сил оборони. Уряд шукає додаткові ресурси, зокрема через міжнародну допомогу.

Війна в Україні • 9 серпня, 15:05 • 4146 перегляди
На Дніпропетровщині відновили централізоване водопостачання у Марганці та громадах навколо - Корецький

У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновлено централізоване водопостачання після аварійних робіт. Прем'єр-міністр наголосив на необхідності підготовки до російських ударів по інфраструктурі.

Суспільство • 8 серпня, 14:14 • 4242 перегляди
Корецький зібрав нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади

Прем'єр Сергій Корецький провів нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади. Домовилися визначити 3–5 пріоритетних питань, що потребують невідкладних рішень уряду.

Політика • 7 серпня, 13:18 • 2615 перегляди
Усі навчальні заклади України мають бути готові до 1 вересня - КорецькийVideo

Кабмін вимагає повної готовності шкіл до нового навчального року, зокрема укриттів та підручників. З 1 вересня зарплати педагогів зростуть на 20%, а стипендії студентів - удвічі.

Суспільство • 6 серпня, 20:13 • 3454 перегляди
У Марганці і поблизу через аварію кілька діб немає води - залучили уряд, планують повернути "орієнтовно до кінця доби"

У Марганці та навколишніх громадах через аварію на магістральному водогоні кілька діб немає централізованого водопостачання. Відновити його планують до кінця доби, повідомив прем'єр-міністр.

Суспільство • 6 серпня, 08:57 • 2709 перегляди
Бізнесу нададуть пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей - Корецький

Прем'єр Сергій Корецький провів термінову нараду з бізнесом щодо забезпечення безперервної роботи підприємств. Планується децентралізація логістики, розширення митного коридору та страхування воєнних ризиків.

Економіка • 5 серпня, 19:19 • 2674 перегляди
Кабмін завершив аудит планів стійкості, визначено пріоритети - КорецькийPhoto

Кабінет міністрів завершив аудит виконання планів стійкості, проаналізувавши фінансування та стан заходів у регіонах. Пріоритетами є захист енергетики та резервне теплопостачання.

Суспільство • 5 серпня, 19:06 • 8527 перегляди
Уряд збирає зустріч з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній через атаки рф

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про термінові зустрічі з бізнесом для забезпечення роботи логістики після атак рф. Під ударом опинилися "Епіцентр" та "Нова пошта", є загиблі та поранені.

Суспільство • 5 серпня, 07:46 • 16235 перегляди
Електронне посвідчення ветерана в Дії отримав 1 мільйон українських захисниківPhoto

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що електронне посвідчення ветерана в застосунку Дія вже отримали 1 мільйон українських Захисників і Захисниць. Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, ветерани можуть користуватися всіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення.

Суспільство • 4 серпня, 15:25 • 3312 перегляди
Україні потрібно 650 млн євро на енергетику перед зимою - прем'єр

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що незабезпечена потреба енергетичної галузі становить близько 650 млн євро. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро.

Економіка • 4 серпня, 00:54 • 12245 перегляди
В Україні тимчасово скоригували мінімальні експортні ціни на агропродукцію, готують план розвитку переробки - Корецький

Уряд тимчасово змінив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури через здорожчання логістики. Це рішення має запобігти зупинці експорту та підтримати виробників.

Економіка • 3 серпня, 17:36 • 59973 перегляди
Корецький зустрівся з представниками агробізнесу через посилення терору рф на морі, готують заходи для підтримки галузі

Прем'єр-міністр Сергій Корецький скликав термінову нараду через посилення атак рф на судна з агропродукцією. Готується комплекс заходів підтримки галузі, включаючи фінансування через банки.

Економіка • 2 серпня, 18:17 • 5274 перегляди
Держава компенсуватиме 10% або 20% - в Україні розширили програму підтримки для встановлення автономного опалення

Держава компенсуватиме 10% або 20% суми кредиту на придбання твердопаливних печей та матеріалів. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій.

Суспільство • 31 липня, 17:07 • 13008 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО: Федоров та Сирський "поступились місцями" Хмарі та Драпатому

Президент Зеленський ввів до РНБО Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Євгенія Хмару. Зі складу виведено Юлію Свириденко, Олександра Сирського та Михайла Федорова.

Політика • 31 липня, 16:36 • 4093 перегляди