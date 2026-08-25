Корецький Сергій Федорович

Держава компенсуватиме 10% або 20% - в Україні розширили програму підтримки для встановлення автономного опалення

Держава компенсуватиме 10% або 20% суми кредиту на придбання твердопаливних печей та матеріалів. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій.