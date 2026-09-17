Кабмін розширив страхування воєнних ризиків для бізнесу до 5 млн гривень

Кабінет міністрів України розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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Очільник Кабміну зазначив, що у проєкті бюджету на наступний рік Уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків. Проте, оскільки бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, наразі розширюється чинна програма.

Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге - розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє - збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування - йдеться в повідомленні Корецького.

Також Кабінет міністрів розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній - 1 млрд гривень - резюмував Корецький.

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