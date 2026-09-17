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Техника

Кабмин расширил страхование военных рисков для бизнеса до 5 млн гривен

Киев • УНН

 • 2910 просмотра

Киев и область включили в зоны повышенного риска, а компенсации распространили на топливо, транспорт, технику и арендованное имущество.

Кабмин расширил страхование военных рисков для бизнеса до 5 млн гривен

Кабинет министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Подробности

Глава Кабмина отметил, что в проекте бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью на страхование военных рисков. Однако, поскольку бизнесу нужна поддержка уже сегодня, сейчас расширяется действующая программа.

Первое — включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска. Второе — расширяем перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию. В частности, включаем топливо и транспорт для его перевозки и хранения. Это важное решение для топливной инфраструктуры, которая остается одной из ключевых целей российских атак. Также добавляем в перечень сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Третье — увеличиваем максимальную компенсацию страховой премии с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия. Распространяем этот механизм на арендованное имущество и упрощаем требования к договорам страхования

— говорится в сообщении Корецкого.

Также Кабинет министров расширил государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготные кредиты теперь можно будет привлекать, в частности, для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также для пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли. Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний — 1 млрд гривен

 — резюмировал Корецкий.

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Евгений Устименко

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Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Киевская область
Киев