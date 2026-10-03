У Запоріжжі відкрили перший підземний дитсадок - скільки дітей він прийме

У Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок, який розрахований на 115 дітей. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.

У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок. Тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі

За його словами, окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 м² розраховане на 140 людей і доступне для дітей з особливими освітніми потребами.

Разом із місцевою владою працюємо над створенням умов для безпечного освітнього процесу в умовах постійної російської загрози. Передусім - у прифронтових містах і громадах