У Запоріжжі відкрили перший підземний дитсадок - скільки дітей він прийме
Київ • УНН
У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитсадок. Укриття площею понад 900 м² також доступне дітям з особливими освітніми потребами.
У Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок, який розрахований на 115 дітей. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.
У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок. Тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі
За його словами, окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 м² розраховане на 140 людей і доступне для дітей з особливими освітніми потребами.
Разом із місцевою владою працюємо над створенням умов для безпечного освітнього процесу в умовах постійної російської загрози. Передусім - у прифронтових містах і громадах
Правила роботи дитсадків у Києві під час тривоги: що мають знати батьки21.09.26, 18:29 • 9615 переглядiв