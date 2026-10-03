В Запорожье открыли первый подземный детский сад — сколько детей он примет

В Запорожье открыли первый подземный детский сад, рассчитанный на 115 детей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.

В прифронтовом Запорожье начал работу первый подземный детский сад. Теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном пространстве

По его словам, отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 м² рассчитано на 140 человек и доступно для детей с особыми образовательными потребностями.

Вместе с местными властями работаем над созданием условий для безопасного образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы. Прежде всего — в прифронтовых городах и общинах