Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо - Корецький розкрив подальші кроки

$44.860.0550.930.05
ukenru
18:38 • 2880 перегляди
Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть
17:01 • 16068 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти
15:43 • 16451 перегляди
Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях
15:41 • 18329 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засіданьPhoto
15:01 • 14731 перегляди
росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"
14:50 • 15801 перегляди
У Києві запровадили екстрені відключення світла
13:31 • 20724 перегляди
На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися
30 вересня, 12:30 • 25046 перегляди
Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ
Ексклюзив
30 вересня, 11:42 • 32123 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
30 вересня, 10:07 • 23479 перегляди
Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратськеVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0м/с
73%
760мм
Популярнi новини
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video30 вересня, 09:17 • 31289 перегляди
Понад половина українських F-16 вийшла з ладу через затримки ремонту30 вересня, 12:28 • 18684 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo30 вересня, 12:46 • 34800 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 30860 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 23572 перегляди
Публікації
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла17:37 • 6196 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти17:01 • 16067 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засіданьPhoto15:41 • 18327 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 30987 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo30 вересня, 12:46 • 34928 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Петро Порошенко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 23710 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 49924 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 54950 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 57906 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 64887 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо - Корецький розкрив подальші кроки

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

Кабмін відклав непершочергові видатки та очікує коштів партнерів. Із 42 урядових рішень виконано 17, решту обіцяють завершити до 15 жовтня.

Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо - Корецький розкрив подальші кроки

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії, але "цього недостатньо". Він наголосив на важливості отримання коштів від міжнародних партнерів і додав - Кабмін до 15 жовтня завершить виконання своєї частини зобов'язань, передає УНН.

Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Але цього недостатньо. Нам критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів. Це фінансування напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань 

- заявив Корецький.

Він нагадав про два блоки зобов’язань — урядові та законодавчі зміни. 

Я обіцяв особисто звітувати про виконання урядової частини. Сьогодні на засіданні ми ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов’язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту маємо завершити, як і обіцяли, до 15 жовтня 

- додав прем'єр.

За його словами, за ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця.

Будь-яка затримка має дуже високу ціну. Від виконання цих зобов’язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти росії. Цінуємо активну залученість народних депутатів до підготовки важливих законопроєктів. Уряд був і залишається налаштованим на конструктивну і злагоджену роботу з парламентарями. Це спільна робота і наша спільна відповідальність 

- резюмував Корецький.

В Україні урізають непріоритетні видатки - що фінансуватимуть у першу чергу28.09.26, 20:19 • 26396 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна