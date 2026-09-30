Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо - Корецький розкрив подальші кроки

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії, але "цього недостатньо". Він наголосив на важливості отримання коштів від міжнародних партнерів і додав - Кабмін до 15 жовтня завершить виконання своєї частини зобов'язань, передає УНН.

Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Але цього недостатньо. Нам критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів. Це фінансування напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань

Він нагадав про два блоки зобов’язань — урядові та законодавчі зміни.

Я обіцяв особисто звітувати про виконання урядової частини. Сьогодні на засіданні ми ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов’язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту маємо завершити, як і обіцяли, до 15 жовтня

За його словами, за ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця.

Будь-яка затримка має дуже високу ціну. Від виконання цих зобов’язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти росії. Цінуємо активну залученість народних депутатів до підготовки важливих законопроєктів. Уряд був і залишається налаштованим на конструктивну і злагоджену роботу з парламентарями. Це спільна робота і наша спільна відповідальність