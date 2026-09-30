Правительство перешло в режим максимальной экономии, но этого недостаточно — Корецкий раскрыл дальнейшие шаги

Премьер Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии, но "этого недостаточно". Он подчеркнул важность получения средств от международных партнеров и добавил — Кабмин до 15 октября завершит выполнение своей части обязательств, передает УНН.

Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все второстепенные расходы. Но этого недостаточно. Для нас критически важно получать средства от международных партнеров. Это финансирование напрямую зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств

Он напомнил о двух блоках обязательств — правительственных и законодательных изменениях.

Я обещал лично отчитываться о выполнении правительственной части. Сегодня на заседании мы приняли еще 4 решения в рамках этих обязательств. Таким образом, из 42 запланированных решений уже выполнено 17. Остальные мы должны завершить, как и обещали, до 15 октября