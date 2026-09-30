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Правительство перешло в режим максимальной экономии, но этого недостаточно — Корецкий раскрыл дальнейшие шаги

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Кабмин отложил второстепенные расходы и ожидает средств партнеров. Из 42 правительственных решений выполнено 17, остальные обещают завершить до 15 октября.

Правительство перешло в режим максимальной экономии, но этого недостаточно — Корецкий раскрыл дальнейшие шаги

Премьер Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии, но "этого недостаточно". Он подчеркнул важность получения средств от международных партнеров и добавил — Кабмин до 15 октября завершит выполнение своей части обязательств, передает УНН.

Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все второстепенные расходы. Но этого недостаточно. Для нас критически важно получать средства от международных партнеров. Это финансирование напрямую зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств 

— заявил Корецкий.

Он напомнил о двух блоках обязательств — правительственных и законодательных изменениях. 

Я обещал лично отчитываться о выполнении правительственной части. Сегодня на заседании мы приняли еще 4 решения в рамках этих обязательств. Таким образом, из 42 запланированных решений уже выполнено 17. Остальные мы должны завершить, как и обещали, до 15 октября 

— добавил премьер.

По его словам, за эти две недели необходимо максимально ускорить работу и проконтролировать, чтобы каждое решение было доведено до конца.

Любая задержка имеет очень высокую цену. От выполнения этих обязательств зависят наша оборона, устойчивость государства и способность противостоять россии. Ценим активное участие народных депутатов в подготовке важных законопроектов. Правительство было и остается настроенным на конструктивную и слаженную работу с парламентариями. Это совместная работа и наша общая ответственность 

— резюмировал Корецкий.

В Украине сокращают неприоритетные расходы — что будут финансировать в первую очередь28.09.26, 20:19 • 26350 просмотров

Антонина Туманова

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