Леся Карнаух більше не виконує обов'язки голови ДПС - уряд припинив повноваження

Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків Голови Державної податкової служби. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

За словами Корецького, міністру фінансів Сергію Марченку доручено внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.

Довідка

Леся Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.