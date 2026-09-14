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Леся Карнаух больше не исполняет обязанности главы ГНС — правительство прекратило её полномочия

Киев • УНН

 • 3034 просмотра

Лесю Карнаух освободили от исполнения обязанностей главы ГНС. Минфин должен представить правительству кандидатуры нового руководителя или исполняющего обязанности

Леся Карнаух больше не исполняет обязанности главы ГНС — правительство прекратило её полномочия

Правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

По словам Корецкого, министру финансов Сергею Марченко поручено внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет исполнять его обязанности.

Справка

Леся Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 года по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. С июля 2023 года и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Сергей Марченко
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область