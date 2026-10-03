Україна отримала €50 млн від міжнародних партнерів - куди підуть гроші
Київ • УНН
Кошти від Банку розвитку Ради Європи та Італії спрямують на сертифікати «єВідновлення». Нове житло отримають близько 2 200 родин.
Україна отримала 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії. Про це повідомив 3 жовтня Прем'єр-міністр Сергій Корецький, вказавши, куди спрямують ці кошти, пише УНН.
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"Кошти спрямуємо на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію", - вказав Прем'єр.
З його слів, "це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які домовилися з партнерами під час URC-2026 у Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів".
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