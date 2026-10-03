Украина получила €50 млн от международных партнёров - куда пойдут деньги
Киев • УНН
Средства от Банка развития Совета Европы и Италии направят на сертификаты «єВідновлення». Новое жильё получат около 2 200 семей.
Украина получила 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и Италии. Об этом 3 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, указав, на что направят эти средства, пишет УНН.
Украина привлекла 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии на компенсации за уничтоженное жилье
"Средства направим на жилищные сертификаты по программе "єВідновлення". Это позволит обеспечить новым жильем около 2 200 украинских семей, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии", - указал премьер.
По его словам, "это первый транш из дополнительных 100 млн евро в рамках проекта HOME, о которых договорились с партнерами во время URC-2026 в Гданьске. Ранее в рамках этого проекта Украина уже привлекла 200 млн евро и профинансировала более 6 тысяч жилищных сертификатов".
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