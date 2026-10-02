Кабмін спрямує понад 50 млрд грн на виплати військовим у жовтні - Корецький

Кабінет міністрів України спрямовує у жовтні поточного року понад 50 млрд гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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За його словами, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти будуть перерозподілені з резерву для сектору безпеки і оборони.

Попри значний дефіцит бюджету, оборона - безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим - зазначив Корецький.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії, але "цього недостатньо". Із 42 урядових рішень виконано 17, решту обіцяють завершити до 15 жовтня.