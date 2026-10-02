Кабмин направит более 50 млрд грн на выплаты военнослужащим в октябре - Корецкий
Киев • УНН
Правительство перераспределит из резерва более 50 млрд грн для выплат военнослужащим и их семьям. Средства обещают выплатить своевременно и в полном объёме.
Кабинет министров Украины направляет в октябре текущего года более 50 млрд гривен на выплаты военнослужащим и их семьям. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
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По его словам, это позволит в октябре провести выплаты своевременно и в полном объеме. Средства будут перераспределены из резерва для сектора безопасности и обороны.
Несмотря на значительный дефицит бюджета, оборона - безусловный приоритет. Обеспечиваем необходимый ресурс для своевременных и полных выплат нашим военным
Напомним
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии, но "этого недостаточно". Из 42 правительственных решений выполнено 17, остальные обещают завершить до 15 октября.