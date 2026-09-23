В Україні розширили пільгові кредити для ОПК до 500 млн гривень

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Кабінет міністрів розширив програму підтримки української оборонної промисловості, за якою оборонні підприємства зможуть залучати до 500 млн гривень на виконання контрактів. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Мета - масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів - зі 100 млн до 500 млн гривень - заявив Корецький.

Він зазначив, що підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики.

Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів - додав Корецький.

Нагадаємо

Українські оборонні підприємства можуть отримати доступ до кількох великих програм фінансування Європейського Союзу, зокрема European Defence Fund, SAFE та EDIP.