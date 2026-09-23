В Украине расширили льготные кредиты для ОПК до 500 млн гривен

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Кабинет министров расширил программу поддержки украинской оборонной промышленности, по которой оборонные предприятия смогут привлекать до 500 млн гривен на выполнение контрактов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Правительство расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности. Цель — масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта. Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз — со 100 млн до 500 млн гривен - заявил Корецкий.

Он отметил, что предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на оборотный капитал по льготным ставкам 5–10% годовых, в зависимости от суммы займа.

Инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, будут доступны под 5% годовых. Программа будет работать через Национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств - добавил Корецкий.

Напомним

Украинские оборонные предприятия могут получить доступ к нескольким крупным программам финансирования Европейского союза, в частности European Defence Fund, SAFE и EDIP.