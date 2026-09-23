В Украине расширили льготные кредиты для ОПК до 500 млн гривен

$44.790.0851.330.03
ukenru
18:22 • 2834 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
18:09 • 4590 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
16:51 • 12137 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
16:32 • 16623 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
16:02 • 17934 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
14:26 • 29253 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
13:23 • 31440 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 35172 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 33087 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
23 сентября, 09:00 • 26813 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
72%
744мм
Популярные новости
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 26676 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 23025 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo13:56 • 19791 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto13:57 • 20218 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto14:01 • 14414 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
16:32 • 16641 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам16:02 • 17953 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь14:26 • 29265 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto13:57 • 20595 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo13:56 • 20164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto14:01 • 14754 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 23373 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 27019 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 39955 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 40079 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Ми-8
Фильм
MIM-104 Patriot

В Украине расширили льготные кредиты для ОПК до 500 млн гривен

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Правительство расширило поддержку оборонной промышленности. Предприятия получат до 500 млн грн кредитов под 5–10% годовых.

В Украине расширили льготные кредиты для ОПК до 500 млн гривен
Фото иллюстративное

Кабинет министров расширил программу поддержки украинской оборонной промышленности, по которой оборонные предприятия смогут привлекать до 500 млн гривен на выполнение контрактов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Правительство расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности. Цель — масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта. Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз — со 100 млн до 500 млн гривен 

- заявил Корецкий. 

Он отметил, что предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на оборотный капитал по льготным ставкам 5–10% годовых, в зависимости от суммы займа.

Инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, будут доступны под 5% годовых. Программа будет работать через Национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств 

- добавил Корецкий. 

Напомним 

Украинские оборонные предприятия могут получить доступ к нескольким крупным программам финансирования Европейского союза, в частности European Defence Fund, SAFE и EDIP. 

Павел Башинский

Война в УкраинеЭкономика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейский Союз