ЕС разблокировал 10 миллиардов евро для Венгрии после соглашения с Петером Мадьяром

Европейский Союз разблокировал для Венгрии 10 млрд евро замороженных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обе стороны "договорились об очень конкретных проектах, которые поддержат ключевые сектора, такие как, например, энергетика, жилье, а также транспорт и малые и средние предприятия, чтобы назвать лишь некоторые".

При условии принятия реформ и осуществления инвестиций. Я очень рада объявить сегодня, что мы можем разблокировать 10 млрд евро для Венгрии - говорит она.

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр одерживает первую крупную победу на посту премьер-министра, поскольку ему удалось достичь политического соглашения с комиссией относительно средств, срок действия которых иначе истек бы в конце августа.

