Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовам
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Рассмотрение изменений в Бюджет-2026 после кредита ЕС перенесли на завтра

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Голосование за изменения в бюджет-2026 перенесли на завтра. Расходы на оборону вырастут на 1,64 трлн грн за счет кредитной помощи от Евросоюза.

Рассмотрение изменений в Бюджет-2026 после кредита ЕС перенесли на завтра

Голосование за изменения в Государственный бюджет на 2026 год перенесли на завтра, сообщили в депутатском корпусе в среду, пишет УНН.

Детали

"Завтра будет рассмотрение уже изменений в Бюджет 2026", - написал нардеп Ярослав Железняк.

"Голосование за изменения в бюджет №15224 перенесено на завтра", - также сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Верховная Рада перед началом заседания сообщала, что сегодня в повестке дня должен был быть вопрос включения в повестку дня и принятия решения по проекту закона №15224 об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2026 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и шести альтернативных.

Что предлагается

Ранее глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала в соцсетях, что правительственный законопроект об изменениях в Бюджет-2026 предусматривает, что "расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа ЕС (напомню, возвращать эти деньги нам придется только в случае получения российских репараций)".

По данным Пидласой, увеличиваются расходы по следующим направлениям:

  • +1,56 трлн грн для сектора нацбезопасности и обороны, из них:
    1. +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду).
      1. +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие).
        1. +14,58 млрд грн - на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности).
          1. +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»).
            1. +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны).
              1. +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе).
                1. +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (аналогично).
                  1. +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны).
                    1. +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие).
                      1. +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие).
                        1. + 7,8 млн грн для СВР.
                          • правительство предлагает выделить +40 млрд грн на реализацию комплексных планов стойкости регионов и отдельных городов (новая бюджетная программа Минрегиона, распределение средств по которой будет осуществлять правительство своими решениями);
                            • правительство предлагает увеличить резервный фонд на 40 млрд грн;
                              • доходная часть бюджета увеличивается на 2,29 трлн грн за счет:
                                1. 1,397 трлн грн - военная поддержка в рамках займа ЕС.
                                  1. 824,25 млрд грн - бюджетная поддержка в рамках займа ЕС.
                                    1. 47,67 млрд грн - деньги ЕС в рамках Ukraine Facility.
                                      1. 22,62 млрд - дополнительные поступления НДФЛ и военного сбора (благодаря росту общих расходов на зарплаты военнослужащих).
                                        • правительство предлагает направлять военный сбор на денежное довольствие военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года;
                                          • предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

                                            Позже нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк указала в соцсетях относительно законопроекта об изменениях в госбюджет, что "позиция Минфина: в правительственном законопроекте учтены только насущные вопросы, связанные с решением Европейской комиссии о предоставлении Украине помощи в объеме 45 млрд евро". По ее данным, "из них: 31,8 млрд евро - сектор безопасности и обороны; 13,2 млрд евро - покрытие дефицита бюджета".

                                            Доходы госбюджета-2026, сообщила нардеп, "предлагают увеличить на 2,291 трлн грн - до 5,196 трлн грн". Также, по ее данным, "предусмотрено увеличение расходов на 1 трлн 560 млрд грн, в частности: на развитие вооружения и специальной техники; на денежное довольствие военнослужащих; на программы развития; увеличение резервного фонда на 40 млрд грн (на защиту критической инфраструктуры в регионах и закупку необходимого оборудования в регионах (планы стойкости)".

                                            Юлия Шрамко

