"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Кабмин одобрил изменения в Госбюджет после кредита ЕС: сколько направят на безопасность и оборону

Как сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, расходы бюджета увеличатся на 1,64 трлн гривен, преимущественно за счет займа ЕС.

Кабинет министров одобрил изменения в Государственный бюджет после объявления ЕС о выделении кредита на 90 млрд евро. В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство подготовило изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны. Это стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро - на покрытие дефицита бюджета. Первый транш - уже в июне. В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн гривен - прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины 

- написала Свириденко. 

По ее словам, дополнительные 1,56 трлн гривен будут направлены для сектора безопасности и обороны, из них: 

  • 174,3 млрд гривен - на денежное довольствие военнослужащих;
    • 1,37 трлн гривен - на развитие вооружения и военной техники;
      • 14,6 млрд гривен - резерв для сектора безопасности и обороны.

        Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия 

        - добавила Свириденко. 

        По ее словам, 40 млрд гривен на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и общин. Это ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.

        Еще 40 млрд гривен дополнительно в резервный фонд - для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

        Дополнение

        Как сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, расходы бюджета увеличатся на 1,64 трлн гривен, преимущественно за счет займа ЕС. 

        1,56 трлн гривен для сектора нацбезопасности и обороны, из них:

        • +1,397 трлн гривен на повышение обороноспособности и безопасности государства (это 28,3 млрд евро, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду);
          • +152,26 млрд гривен для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие);
            • +14,58 млрд гривен - на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности);
              • +3,15 млрд гривен на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от “военного НДФЛ”);
                • +2,13 млрд гривен для Госспецтранспорта (под Минобороны);
                  • +9,91 млрд гривен для Нацгвардии (денежное довольствие и оружие);
                    • +6,79 млрд гривен для Государственной пограничной службы;
                      • +4,8 млрд гривен для Госспецсвязи (на дроны);
                        • +2,47 млрд гривен для СБУ (преимущественно денежное довольствие);
                          • +1,83 млрд гривен для ГУР МО (денежное довольствие и оружие);
                            • + 7,8 млн гривен для СВР.

                              Правительство предлагает выделить +40 млрд гривен на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов (новая бюджетная программа Минрегиона, распределение средств по которой будет осуществлять Правительство своими решениями). Также правительство предлагает увеличить Резервный фонд на 40 млрд гривен 

                              - написала Пидласа. 

                              Она добавила, что доходная часть бюджета увеличивается на 2,29 трлн гривен за счет:

                              - 1,397 трлн гривен - военная поддержка в рамках займа ЕС (28,3 млрд евро);

                              - 824,25 млрд гривен - бюджетная поддержка в рамках займа ЕС (это 16,7 млрд евро);

                              - 47,67 млрд гривен - деньги ЕС в рамках Ukraine Facility;

                              - 22,62 млрд - дополнительные поступления НДФЛ и военного сбора (благодаря росту общих расходов на зарплаты военнослужащих).

                              Также правительство предлагает направлять военный сбор на денежное довольствие военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года. Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Голосование в Раде ожидается 25 мая 

                              - отметила Пидласа.

                              Напомним 

                              Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №15167, предусматривающий зачисление военного сбора в специальный фонд Госбюджета, который будет направляться на зарплаты военным. 

                              Павел Башинский

                              ЭкономикаПолитика