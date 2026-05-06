В Раде рекомендуют направлять военный сбор на зарплаты военнослужащих

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №15167, который предусматривает зачисление военного сбора в специальный фонд Госбюджета, который будет направляться на зарплаты военным. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15167.

Детали

По итогам рассмотрения данного вопроса комитет принял решение: рекомендовать Верховной Раде проект закона включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками - говорится в решении комитета.

Согласно законопроекту, предлагается установить, что начиная с 1 января 2027 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение на территории Украины, военный сбор зачисляется в полном объеме в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется на выплату денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что это позволит зачислить в спецфонд 200 млрд гривен в год, которые будут направляться исключительно на выплату денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Этот шаг имеет больше политическое значение, поскольку сейчас почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное довольствие военных всех Сил обороны, так и на оружие. Однако, после завершения активных боевых действий фиксированное целевое назначение военного сбора будет практически необходимым из-за роста (возвращения к норме) доли невоенных расходов и уменьшения международной помощи, которая сейчас их покрывает - пояснила Пидласа.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий продление действия уплаты военного сбора еще на три года после завершения войны.

Он предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно военного сбора на три года, следующих за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение на территории Украины, предусматривается продление обязанности уплаты военного сбора, в частности в размере:

для физических лиц в размере 5%;

для ФЛП - плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы – 10% в расчете одной минимальной заработной платы;

плательщиков единого налога третьей группы - 1% от дохода.

Из пакета МВФ - Рада продлила уплату военного сбора на три года после окончания войны

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон из пакета МВФ о продлении уплаты военного сбора на три года после окончания войны.