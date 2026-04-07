Из пакета МВФ - Рада продлила уплату военного сбора на три года после окончания войны

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Парламент принял закон о сохранении военного сбора для физлиц и ФЛП после войны. Средства направят в спецфонд на нужды Вооруженных сил Украины.

Из пакета МВФ - Рада продлила уплату военного сбора на три года после окончания войны

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий продление действия уплаты военного сбора еще на три года после завершения войны, о чем стало известно из трансляции заседания парламента, пишет УНН.

Детали

Проект закона "О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора" в целом поддержали 257 народных депутатов. Перед этим нардепы приняли решение 254 голосами "за" о признании документа неотложным.

Он предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Согласно документу, начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение на территории Украины, предусматривается продление обязанности уплаты военного сбора, в частности в размере:

  • для физических лиц в размере 5%;
    • для ФЛП - плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы – 10 % в расчете одной минимальной заработной платы;
      • плательщиков единого налога третьей группы - 1% от дохода.

        Отметим, парламентарии поддержали документ с учетом предложений главного комитета (комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), в частности, предусматривающих, что военный сбор зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

        Напомним

        Профильный комитет ВР поддержал все три из пакета налоговых законопроектов, необходимых по обязательствам с МВФ, - относительно налогообложения доходов с цифровых платформ, налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения.

        Павел Башинский

        ЭкономикаПолитика
        Государственный бюджет
        Военное положение
        Война в Украине
        Международный валютный фонд
        Верховная Рада
        Вооруженные силы Украины
        Украина