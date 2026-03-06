$43.810.09
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Міністерстві енергетики Угорщини заявили про ультиматум Києву - дали три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу “Дружба”.

Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів, інакше країна буде вживати юридичних кроків. Про це написав заступник міністра енергетики, державний міністерства Габор Чепек у соцмережі Facebook, передає УНН

Ми поставили Києву ультиматум: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Якщо вони цього не зроблять, нехай пустять делегацію з розслідування фактів на Бродівську станцію 

- Чепек. 

Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"03.03.26, 17:57 • 5746 переглядiв

У листі, опублікованому Чепеком, до міністра енергетики України Дениса Шмигаля від Міністерства енергетики Угорщини вказується, що "тривале порушення транзиту сирої нафти через територію України, яке, за повідомленнями, спричинене технічними пошкодженнями інфраструктури, викликає серйозну стурбованість нашого уряду і становить пряму та безпосередню загрозу національній енергетичній безпеці Угорщини".

Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу05.03.26, 16:28 • 3346 переглядiв

Хотів би повідомити, що 4 березня уряд Угорщини прийняв постанову № 1065/2026 про створення місії з встановлення фактів для оцінки стану нафтопроводу "Дружба" та призначив мене керівником зазначеної місії. З метою з'ясування ситуації та забезпечення швидкого відновлення нафтоперекачування, як голова місії, я та члени місії з встановлення фактів хотіли б відвідати та оцінити поточний стан нафтопроводу "Дружба" разом із представниками групи MOL протягом трьох робочих днів, тобто до вівторка, 10 березня 2026 року, або ж домогтися негайного відновлення нафтоперекачування 

- йдеться у листі. 

У листі також вказується, що "запит сформований у дусі взаємних міжнародних та двосторонніх зобов'язань між урядами, включаючи статтю 21 Договору про добросусідство та співробітництво між Угорщиною та Україною від 1991 року". 

На цій підставі Угорщина шанобливо просить надати можливість провести візит на місце до уражених об'єктів. Водночас я хотів би повідомити вам, що сьогодні Угорщина офіційно повідомила Європейську Комісію про місію з встановлення фактів та попросила Комісію вжити необхідних правових та процедурних заходів для негайного вирішення цього питання. Ми вважаємо, що такий прозорий та кооперативний підхід є найбільш доцільним способом об'єктивно оцінити ситуацію та сприяти швидкому відновленню транзиту нафти. У зв'язку з вищезазначеним, ми просимо вашої допомоги та згоди щодо сприяння поїздці та візиту на місце, а також інформування відповідних професійних органів та експертів про необхідність співпраці з членами цієї місії. Заздалегідь дякуємо за співпрацю та прийом делегації 

- наголошується у листі. 

Фіцо звинуватив Зеленського у брехні щодо стану нафтопроводу "Дружба", каже, що має супутникові знімки04.03.26, 23:21 • 6072 перегляди

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна зупинить транзит важливих для України постачань. Це триватиме доти, доки не буде запущено нафтопровід "Дружба".

Павло Башинський

ПолітикаСвіт