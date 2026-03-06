Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів, інакше країна буде вживати юридичних кроків. Про це написав заступник міністра енергетики, державний міністерства Габор Чепек у соцмережі Facebook, передає УНН.

Ми поставили Києву ультиматум: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Якщо вони цього не зроблять, нехай пустять делегацію з розслідування фактів на Бродівську станцію

У листі, опублікованому Чепеком, до міністра енергетики України Дениса Шмигаля від Міністерства енергетики Угорщини вказується, що "тривале порушення транзиту сирої нафти через територію України, яке, за повідомленнями, спричинене технічними пошкодженнями інфраструктури, викликає серйозну стурбованість нашого уряду і становить пряму та безпосередню загрозу національній енергетичній безпеці Угорщини".

Хотів би повідомити, що 4 березня уряд Угорщини прийняв постанову № 1065/2026 про створення місії з встановлення фактів для оцінки стану нафтопроводу "Дружба" та призначив мене керівником зазначеної місії. З метою з'ясування ситуації та забезпечення швидкого відновлення нафтоперекачування, як голова місії, я та члени місії з встановлення фактів хотіли б відвідати та оцінити поточний стан нафтопроводу "Дружба" разом із представниками групи MOL протягом трьох робочих днів, тобто до вівторка, 10 березня 2026 року, або ж домогтися негайного відновлення нафтоперекачування

У листі також вказується, що "запит сформований у дусі взаємних міжнародних та двосторонніх зобов'язань між урядами, включаючи статтю 21 Договору про добросусідство та співробітництво між Угорщиною та Україною від 1991 року".

На цій підставі Угорщина шанобливо просить надати можливість провести візит на місце до уражених об'єктів. Водночас я хотів би повідомити вам, що сьогодні Угорщина офіційно повідомила Європейську Комісію про місію з встановлення фактів та попросила Комісію вжити необхідних правових та процедурних заходів для негайного вирішення цього питання. Ми вважаємо, що такий прозорий та кооперативний підхід є найбільш доцільним способом об'єктивно оцінити ситуацію та сприяти швидкому відновленню транзиту нафти. У зв'язку з вищезазначеним, ми просимо вашої допомоги та згоди щодо сприяння поїздці та візиту на місце, а також інформування відповідних професійних органів та експертів про необхідність співпраці з членами цієї місії. Заздалегідь дякуємо за співпрацю та прийом делегації