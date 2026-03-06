В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем

В Угорщині обурені, що Європейська комісія підтримує Україну, а крім того - співпрацює з Хорватією, щоб блокувати постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини морем. Про це написав в Х глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

Разом зі Словаччиною ми звернулися до Єврокомісії після того, як Україна запровадила нафтову блокаду проти наших країн. Більш ніж через десять днів Брюссель нарешті відповів. Відповідь говорить сама за себе

Вчора, за словами Сійярто, стало зрозуміло, що Україна відмовляється відновлювати транзит нафти до Угорщини з політичних причин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні угорські, ні словацькі експерти, ні експерти ЄС не будуть допущені до інспекції нафтопроводу "Дружба". Це дало зрозуміти, що для блокади немає жодної технічної причини. Потім нарешті надійшла відповідь з Брюсселя, яка чітко дала зрозуміти, що Київ і Брюссель працюють разом

Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Сійярто наголосив, що "Єврокомісія не заступилася за Угорщину та Словаччину, натомість вона стверджує, що наші країни не стикаються з труднощами з постачанням, і захищає Україну, а не підтримує дві держави-члени".

Більше того, Брюссель співпрацює з Хорватією, щоб блокувати постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини морем, незважаючи на рішення ЄС, яке дозволяє це, коли трубопровідний транспорт неможливий. Це ганебно та обурливо