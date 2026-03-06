В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 5322 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 13171 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 9774 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 14201 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 15092 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 16568 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 17514 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15605 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14000 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21228 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
63%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 23324 перегляди
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 7050 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 12198 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 20173 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 11488 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 5116 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 13171 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 11847 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 20554 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 42343 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 23181 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 20434 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 22597 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 43799 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50088 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Техніка
Дипломатка
Фільм

В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Єврокомісія підтримує Україну та співпрацює з Хорватією для блокування поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини. За його словами, Київ відмовляється відновлювати транзит нафти з політичних причин.

В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем

В Угорщині обурені, що Європейська комісія підтримує Україну, а крім того - співпрацює з Хорватією, щоб блокувати постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини морем. Про це написав в Х глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

Разом зі Словаччиною ми звернулися до Єврокомісії після того, як Україна запровадила нафтову блокаду проти наших країн. Більш ніж через десять днів Брюссель нарешті відповів. Відповідь говорить сама за себе 

- зазначив глава МЗС Угорщини.

Вчора, за словами Сійярто, стало зрозуміло, що Україна відмовляється відновлювати транзит нафти до Угорщини з політичних причин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні угорські, ні словацькі експерти, ні експерти ЄС не будуть допущені до інспекції нафтопроводу "Дружба". Це дало зрозуміти, що для блокади немає жодної технічної причини. Потім нарешті надійшла відповідь з Брюсселя, яка чітко дала зрозуміти, що Київ і Брюссель працюють разом 

- додав головний дипломат Угорщини.

Угорщина дала Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"06.03.26, 15:10 • 1392 перегляди

Сійярто наголосив, що "Єврокомісія не заступилася за Угорщину та Словаччину, натомість вона стверджує, що наші країни не стикаються з труднощами з постачанням, і захищає Україну, а не підтримує дві держави-члени".

Більше того, Брюссель співпрацює з Хорватією, щоб блокувати постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини морем, незважаючи на рішення ЄС, яке дозволяє це, коли трубопровідний транспорт неможливий. Це ганебно та обурливо 

- резюмував глава МЗС Угорщини.

Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"03.03.26, 17:57 • 5753 перегляди

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна зупинить транзит важливих для України постачань. Це триватиме доти, доки не буде запущено нафтопровід "Дружба".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Хорватія
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна