Еврокомиссия не располагает новыми данными о ситуации с нефтепроводом "Дружба" - ЕС

В Европейской комиссии пока нет обновленной информации о ситуации с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба". В то же время в Брюсселе продолжаются консультации с Украиной и странами-членами ЕС, которые выражают обеспокоенность возможными перебоями с поставками. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Каиса Итконен во время брифинга, передает УНН.

Детали

По ее словам, Еврокомиссия продолжает интенсивные контакты как с украинской стороной, так и с государствами-членами ЕС, которые выражают обеспокоенность ситуацией вокруг поставок нефти.

Мы находимся там, где были на прошлой неделе - интенсивные контакты как с украинской стороной, так и наша работа с теми государствами-членами, которые обеспокоены этим. Эта работа продолжается - сказала Итконен.

Также в Еврокомиссии пока не подтвердили детали возможных переговоров президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, о которых он ранее заявлял.

Мы пока не имеем подтверждения деталей этой встречи. Как только они появятся, мы сообщим. Пока нет определенных времени и места - заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что сейчас большее беспокойство вызывает не безопасность поставок энергоресурсов, а рост цен на энергию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В Брюсселе подчеркивают, что Европа остается подготовленной к возможным рискам благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. В частности, газ в ЕС поставляется из разных источников, среди которых Норвегия через трубопроводы и США в виде сжиженного природного газа.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что Европейский Союз не импортирует нефть или газ из Ирана, а энергетические поставки дополняются стратегическими резервами.

Также в ЕК сообщили, что в ближайшее время планируют представить пакет инициатив Citizens Energy Package, направленный на ускорение инвестиций в чистую энергетику и новые технологии.

Напомним

Премьер Словакии угрожает остановить 90 миллиардов евро помощи Киеву из-за прекращения транзита нефти. Фицо требует немедленного возобновления поставок.