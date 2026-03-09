Еврокомиссия не располагает новыми данными о ситуации с нефтепроводом "Дружба" - ЕС

$43.730.0850.540.36
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 15355 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 9228 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 26392 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 25151 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 44247 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63921 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 103625 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55451 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47109 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
В Еврокомиссии заявили, что пока не располагают новыми данными о поставках нефти по нефтепроводу «Дружба». В то же время Брюссель продолжает консультации с Украиной и странами ЕС, которые выражают обеспокоенность возможными перебоями, и заверяет, что Европа подготовлена к рискам благодаря диверсификации энергоснабжения.

В Европейской комиссии пока нет обновленной информации о ситуации с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба". В то же время в Брюсселе продолжаются консультации с Украиной и странами-членами ЕС, которые выражают обеспокоенность возможными перебоями с поставками. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Каиса Итконен во время брифинга, передает УНН.

Детали

По ее словам, Еврокомиссия продолжает интенсивные контакты как с украинской стороной, так и с государствами-членами ЕС, которые выражают обеспокоенность ситуацией вокруг поставок нефти.

Мы находимся там, где были на прошлой неделе - интенсивные контакты как с украинской стороной, так и наша работа с теми государствами-членами, которые обеспокоены этим. Эта работа продолжается

- сказала Итконен.

Также в Еврокомиссии пока не подтвердили детали возможных переговоров президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, о которых он ранее заявлял.

Мы пока не имеем подтверждения деталей этой встречи. Как только они появятся, мы сообщим. Пока нет определенных времени и места

- заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что сейчас большее беспокойство вызывает не безопасность поставок энергоресурсов, а рост цен на энергию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В Брюсселе подчеркивают, что Европа остается подготовленной к возможным рискам благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. В частности, газ в ЕС поставляется из разных источников, среди которых Норвегия через трубопроводы и США в виде сжиженного природного газа.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что Европейский Союз не импортирует нефть или газ из Ирана, а энергетические поставки дополняются стратегическими резервами.

Также в ЕК сообщили, что в ближайшее время планируют представить пакет инициатив Citizens Energy Package, направленный на ускорение инвестиций в чистую энергетику и новые технологии.

Напомним

Премьер Словакии угрожает остановить 90 миллиардов евро помощи Киеву из-за прекращения транзита нефти. Фицо требует немедленного возобновления поставок.

Андрей Тимощенков

