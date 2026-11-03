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Украина поразила не менее 30 важных объектов в россии за октябрь

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Украинские военные поразили не менее 30 объектов в рф, в частности предприятия ВПК, аэродромы и военную логистику. Среди целей - Су-34, РЛС "Небо-У" и производства ракетного топлива.

Украина поразила не менее 30 важных объектов в россии за октябрь

В течение октября Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории рф. Такие дальнобойные операции осложняют противнику производство вооружения и уменьшают его возможности наносить новые удары по Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Не менее 30 важных объектов на территории рф поразили Силы обороны Украины в октябре. Среди целей: 7 предприятий ОПК и ракетно-космического комплекса, 3 военных аэродрома, средства радиолокации, склады и военная логистика

- говорится в сообщении министерства.

Среди главных результатов этого месяца:

  • уничтожены 2 Су-34 на аэродроме "Мариновка", 6 Су-34 повреждены на аэродроме "Борисоглебск", поражен самолет на аэродроме "Ейск";
    • уничтожен основной цех производства микросхем предприятия "Протон-Электротекс", выпускающего электронику для российских ракет;
      • повреждены 4 цеха комбината "Каменский", производящего твердое ракетное топливо;
        • поражены РЛС "Небо-У" ориентировочной стоимостью $100 млн и пусковая установка "Искандер-М".

          Также атакованы предприятия, поставляющие российской армии компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55, беспилотники, батареи для авиабомб и ракет

           - говорится в сообщении.

          Напомним

          В октябре украинские военные уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч тактических БПЛА. Авиация совершила более 1200 вылетов.

          Алла Киосак

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          Украина