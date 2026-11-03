Украина поразила не менее 30 важных объектов в россии за октябрь
Киев • УНН
Украинские военные поразили не менее 30 объектов в рф, в частности предприятия ВПК, аэродромы и военную логистику. Среди целей - Су-34, РЛС "Небо-У" и производства ракетного топлива.
В течение октября Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории рф. Такие дальнобойные операции осложняют противнику производство вооружения и уменьшают его возможности наносить новые удары по Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Не менее 30 важных объектов на территории рф поразили Силы обороны Украины в октябре. Среди целей: 7 предприятий ОПК и ракетно-космического комплекса, 3 военных аэродрома, средства радиолокации, склады и военная логистика
Среди главных результатов этого месяца:
- уничтожены 2 Су-34 на аэродроме "Мариновка", 6 Су-34
повреждены на аэродроме "Борисоглебск", поражен самолет на аэродроме "Ейск";
- уничтожен основной цех производства микросхем
предприятия "Протон-Электротекс", выпускающего электронику для российских
ракет;
- повреждены 4 цеха комбината "Каменский", производящего
твердое ракетное топливо;
- поражены РЛС "Небо-У" ориентировочной стоимостью $100 млн
и пусковая установка "Искандер-М".
Также атакованы предприятия, поставляющие российской армии компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55, беспилотники, батареи для авиабомб и ракет
Напомним
В октябре украинские военные уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч тактических БПЛА. Авиация совершила более 1200 вылетов.