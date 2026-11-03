Україна уразила щонайменше 30 важливих об’єктів у росії за жовтень

Упродовж жовтня Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів на території рф. Такі далекобійні операції ускладнюють противнику виробництво озброєння та зменшують його можливості завдавати нових ударів по Україні. Про це повідомляє міністерство оборони України, передає УНН.

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Щонайменше 30 важливих об’єктів на території рф уразили Сили оборони України у жовтні. Серед цілей: 7 підприємств ВПК і ракетно-космічного комплексу, 3 військові аеродроми, засоби радіолокації, склади й військова логістика - йдеться у дописі міністерства.

Серед головних результатів цього місяця:

знищено 2 Су-34 на аеродромі «Мариновка», 6 Су-34 пошкоджено на аеродромі «Борисоглєбськ», уражено літак на аеродромі «Єйськ»;

знищено основний цех виробництва мікросхем підприємства «Протон-Електротекс», що випускає електроніку для російських ракет;

пошкоджено 4 цехи комбінату «Каменський», що виробляє тверде ракетне паливо;

уражено РЛС «Небо-У» орієнтовною вартістю $100 млн та пускову установку «Іскандер-М».

Також атаковано підприємства, які постачають російській армії компоненти пального для ракет Х-101 і Х-55, безпілотники, батареї для авіабомб та ракет - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У жовтні українські військові знищили понад 8 тисяч повітряних цілей і знешкодили понад 43 тисячі тактичних БПЛА. Авіація здійснила понад 1200 вильотів.