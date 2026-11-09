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В Украине изменили правила учёта военнослужащих - как теперь будет

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Приказ №357 обновил правила учёта военнослужащих после самовольного оставления части, гибели и перевода. Изменения действуют с 30 октября 2026 года.

В Украине изменили правила учёта военнослужащих - как теперь будет

Учет военнослужащих в Украине будет осуществляться по новым правилам. Об этом сообщили в Минобороны 9 ноября, пишет УНН.

Минобороны обновило правила учета личного состава

— говорится в сообщении Минобороны.

Соответствующий приказ № 357, как сообщается, предусматривает четыре основных изменения:

  • после возвращения из СЗЧ: сокращен перечень данных в приказе о назначении военнослужащего на должность;
    • после официального подтверждения гибели: датой исключения из списков части будет дата регистрации смерти;
      • при переводе: учет в новой части будет начинаться со дня подписания акта приема пополнения;
        • для кандидатов на службу: уточнен порядок учета мобилизованных граждан и иностранцев, проходящих отбор на контракт.

          Изменения вступили в силу 30 октября 2026 года.

          Дата исключения из списков личного состава части

          Изменение касается военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести при особых обстоятельствах или находились в плену либо были захвачены в заложники, а впоследствии появилось официальное подтверждение их гибели.

          Их по-прежнему будут исключать из списков на основании свидетельства о смерти, но теперь датой исключения будет дата официальной регистрации смерти. В свидетельстве это дата составления актовой записи о смерти.

          Ранее военнослужащих исключали из списков на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Однако официальное подтверждение и регистрация смерти могли происходить спустя длительное время после фактической гибели. Из-за этого в документах возникала путаница, с какой даты отсчитывать льготный период, в частности при оформлении пенсий для семьи. Теперь этих расхождений не будет, и исключение будет датироваться днем составления актовой записи о смерти.

          — указала заместитель министра обороны Любовь Галан.

          Таким образом, воинский учет будет согласован с официальной датой регистрации смерти, что важно для оформления семьей пенсий, пособий и льгот.

          Изменения вступили в силу 30 октября 2026 года и не предусматривают автоматического пересмотра ранее изданных приказов об исключении из списков личного состава.

          Если военнослужащего исключили из списков до этой даты и семья хочет обжаловать установленную дату исключения, для этого необходимо обратиться в суд.

          Назначение на должность после возвращения из СЗЧ

          Приказ № 357 сократил объем сведений, которые указываются в приказе по личному составу о назначении на должность военнослужащего, добровольно вернувшегося после СЗЧ.

          Ранее в приказе указывали полное название должности с информацией о подчиненности, воинской части и органе военного управления. Теперь название должности в этой части приказа указывать не будут — вместо него будут указывать условное наименование воинской части, например: "солдат Сидоренко И.И., военнослужащий в/ч А0000". Полное наименование части, в которую военнослужащего назначают, в приказе сохраняется.

          В примечании будут указывать только год рождения и РНОКПП (идентификационный код). Ранее там также указывали образование, основание назначения и то, идет ли речь о нижестоящей, равнозначной или вышестоящей должности. Эти изменения должны ускорить подготовку приказа о назначении в другую воинскую часть.

          Учет при перемещении к новому месту службы

          Если мобилизованного военнослужащего направляют в другую часть в составе команды пополнения, за ним приезжает представитель этой части. Со дня, когда старший команды подписывает акт приема пополнения, военнослужащего зачисляют в списки личного состава части, в которую его направили. До фактического прибытия он будет учитываться в ней как временно отсутствующий.

          Ранее во время перемещения военнослужащий оставался на учете части, из которой выбыл. Теперь сразу после подписания акта его будет учитывать часть, в которую он направляется.

          Это определяет, какая часть оформляет необходимые документы и процедуры, если во время перемещения военнослужащий самовольно оставит место службы, будет травмирован или с ним произойдет что-либо другое.

          Это изменение упорядочивает учет и четко определяет, какая воинская часть отвечает за оформление документов в отношении военнослужащего во время его перемещения к новому месту службы.

          Учет лиц, проходящих оформление и отбор на службу

          Отдельный порядок учета определили для:

          • граждан, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих призыву во время мобилизации;
            • кандидатов на военную службу по контракту из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор. Их могут оформлять в ТЦК и СП или центрах рекрутинга, а затем направлять в Центр рекрутинга иностранцев.

              Учет таких лиц ведут в электронном журнале, а изменения определяют особенности его заполнения, процедуру постановки на учет и зачисления на продовольственное обеспечение. Зачисление будут оформлять приказом по строевой части.

              Ранее также было закреплено требование привлекать военнослужащих, которые добровольно вернулись после СЗЧ, к боевым заданиям только после зачисления в списки личного состава и на все виды обеспечения.

              Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям05.11.26, 15:47 • 71462 просмотра

              Юлия Шрамко

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