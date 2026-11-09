В Украине изменили правила учёта военнослужащих - как теперь будет

Учет военнослужащих в Украине будет осуществляться по новым правилам. Об этом сообщили в Минобороны 9 ноября, пишет УНН.

Минобороны обновило правила учета личного состава — говорится в сообщении Минобороны.

Соответствующий приказ № 357, как сообщается, предусматривает четыре основных изменения:

после возвращения из СЗЧ: сокращен перечень данных в приказе о назначении военнослужащего на должность;

после официального подтверждения гибели: датой исключения из списков части будет дата регистрации смерти;

при переводе: учет в новой части будет начинаться со дня подписания акта приема пополнения;

для кандидатов на службу: уточнен порядок учета мобилизованных граждан и иностранцев, проходящих отбор на контракт.

Изменения вступили в силу 30 октября 2026 года.

Дата исключения из списков личного состава части

Изменение касается военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести при особых обстоятельствах или находились в плену либо были захвачены в заложники, а впоследствии появилось официальное подтверждение их гибели.

Их по-прежнему будут исключать из списков на основании свидетельства о смерти, но теперь датой исключения будет дата официальной регистрации смерти. В свидетельстве это дата составления актовой записи о смерти.

Ранее военнослужащих исключали из списков на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Однако официальное подтверждение и регистрация смерти могли происходить спустя длительное время после фактической гибели. Из-за этого в документах возникала путаница, с какой даты отсчитывать льготный период, в частности при оформлении пенсий для семьи. Теперь этих расхождений не будет, и исключение будет датироваться днем составления актовой записи о смерти. — указала заместитель министра обороны Любовь Галан.

Таким образом, воинский учет будет согласован с официальной датой регистрации смерти, что важно для оформления семьей пенсий, пособий и льгот.

Изменения вступили в силу 30 октября 2026 года и не предусматривают автоматического пересмотра ранее изданных приказов об исключении из списков личного состава.

Если военнослужащего исключили из списков до этой даты и семья хочет обжаловать установленную дату исключения, для этого необходимо обратиться в суд.

Назначение на должность после возвращения из СЗЧ

Приказ № 357 сократил объем сведений, которые указываются в приказе по личному составу о назначении на должность военнослужащего, добровольно вернувшегося после СЗЧ.

Ранее в приказе указывали полное название должности с информацией о подчиненности, воинской части и органе военного управления. Теперь название должности в этой части приказа указывать не будут — вместо него будут указывать условное наименование воинской части, например: "солдат Сидоренко И.И., военнослужащий в/ч А0000". Полное наименование части, в которую военнослужащего назначают, в приказе сохраняется.

В примечании будут указывать только год рождения и РНОКПП (идентификационный код). Ранее там также указывали образование, основание назначения и то, идет ли речь о нижестоящей, равнозначной или вышестоящей должности. Эти изменения должны ускорить подготовку приказа о назначении в другую воинскую часть.

Учет при перемещении к новому месту службы

Если мобилизованного военнослужащего направляют в другую часть в составе команды пополнения, за ним приезжает представитель этой части. Со дня, когда старший команды подписывает акт приема пополнения, военнослужащего зачисляют в списки личного состава части, в которую его направили. До фактического прибытия он будет учитываться в ней как временно отсутствующий.

Ранее во время перемещения военнослужащий оставался на учете части, из которой выбыл. Теперь сразу после подписания акта его будет учитывать часть, в которую он направляется.

Это определяет, какая часть оформляет необходимые документы и процедуры, если во время перемещения военнослужащий самовольно оставит место службы, будет травмирован или с ним произойдет что-либо другое.

Это изменение упорядочивает учет и четко определяет, какая воинская часть отвечает за оформление документов в отношении военнослужащего во время его перемещения к новому месту службы.

Учет лиц, проходящих оформление и отбор на службу

Отдельный порядок учета определили для:

граждан, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих призыву во время мобилизации;

кандидатов на военную службу по контракту из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор. Их могут оформлять в ТЦК и СП или центрах рекрутинга, а затем направлять в Центр рекрутинга иностранцев.

Учет таких лиц ведут в электронном журнале, а изменения определяют особенности его заполнения, процедуру постановки на учет и зачисления на продовольственное обеспечение. Зачисление будут оформлять приказом по строевой части.

Ранее также было закреплено требование привлекать военнослужащих, которые добровольно вернулись после СЗЧ, к боевым заданиям только после зачисления в списки личного состава и на все виды обеспечения.

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