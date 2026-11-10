Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру

Санаторий "Куяльник" в Одессе

Украина располагает значительным, но существенно утраченным потенциалом санаторно-курортной инфраструктуры. В то же время потребность в восстановлении здоровья военнослужащих и ветеранов постоянно растет, а реабилитация для многих из них будет длительным процессом, который не ограничивается лечением в госпитале. В этих условиях санатории могут стать важной частью национальной системы восстановления. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, председатель межфракционного депутатского объединения "Профсоюзы Украины" Андрей Клочко.

По его словам, Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе сетей санаторно-курортных учреждений. В 1990 году она насчитывала более 500 санаториев со 150 тысячами коек, а вместе с профилакториями, пансионатами и базами отдыха обеспечивала более 600 тысяч мест одновременного размещения. Однако за годы независимости значительная часть этой инфраструктуры была утрачена. По оценке нардепа, количество учреждений сократилось как минимум вдвое еще до полномасштабного вторжения.

С этим можно было бы смириться как с естественным следствием смены эпох, если бы не новый вызов. Сотни тысяч ветеранов и ветеранок — часть из них уже сегодня возвращается с фронта, большинство вернется после победы — нуждаются в длительном, а часто и пожизненном восстановлении здоровья: физического, ментального, социального. Это не разовая госпитальная реабилитация, а многолетний цикл: лечение, оздоровление, поддержка, повторные курсы. Ни одна госпитальная система не рассчитана на такую нагрузку, да и не должна быть рассчитана. Поэтому мой ответ однозначен: да, санаторная сеть должна стать полноценным звеном национальной системы ветеранской реабилитации. Более того — не только ветеранской. Сегодня в экстремальных условиях работают спасатели, энергетики, железнодорожники, работники логистики, медики прифронтовых общин — отметил Андрей Клочко.

Нардеп подчеркнул, что Федерация профсоюзов имеет многолетний опыт управления именно сетью санаторно-курортных учреждений как единой системой, с собственными медицинскими стандартами, кадровым ядром, логистикой путевок и пониманием того, как работает учреждение на природных лечебных ресурсах. Именно поэтому этот опыт сейчас необходимо использовать для сохранения санаториев и их использования в интересах ветеранов и трудящихся.

То, что профсоюзы сегодня делают на местах — помогают учреждениям с оборудованием, гуманитарной помощью, восстановлением поврежденных помещений, — важно как пример: когда бюджет не успевает за потребностями, профсоюз закрывает разрыв собственными ресурсами. Но роль Федерации не должна сводиться к донорству. Профсоюзы являются стороной социального диалога и представляют интересы тех, кто сегодня воюет, вернулся с войны или работает в тылу под обстрелами. Поэтому их место — в разработке самих программ реабилитации: что входит в курс, кто имеет на него право, как сочетать медицинскую часть с психологической поддержкой и социальной адаптацией, как помочь ветерану вернуться к профессии — объяснил он.

Отдельной проблемой Андрей Клочко назвал финансирование профсоюзного оздоровления. По его словам, на период военного положения приостановлено действие нормы, предусматривавшей отчисление работодателями средств первичным профсоюзным организациям на оздоровление работников. Именно эти средства десятилетиями использовались для финансирования путевок.

Их нет — и именно поэтому сеть оздоровления сегодня работает на грани. Восстановить этот источник, хотя бы в части оздоровления ветеранов и работников прифронтовых территорий, — одно из конкретных решений, которое уже обсуждается в парламенте вместе с Федерацией профсоюзов — рассказал он.

Что необходимо сделать, чтобы санатории системно привлекались для реабилитации ветеранов

Для системного привлечения санаторно-курортных учреждений к реабилитации военнослужащих нужны не только ресурсы, но и четкие правила работы. Андрей Клочко обозначил пять шагов, которые, по его мнению, должны стать основой государственного подхода.

По его словам, первым шагом должна стать инвентаризация санаторной сети. То есть государство и профсоюзы должны оценить, какие учреждения сегодня физически доступны, каков их правовой статус, какая лечебная база сохранилась, какие природные ресурсы пригодны для использования, каков кадровый потенциал.

Следующим шагом должно стать определение требований к санаторному этапу восстановления ветеранов: продолжительность программ, обязательные медицинские и психологические компоненты, квалификация персонала и оборудование. Учреждения, которые будут соответствовать этим требованиям, должны проходить соответствующую аккредитацию. По мнению Андрея Клочка, это создаст равные правила и для государственных, и для профсоюзных, и для частных санаториев.

Третье — финансирование. Я реалист: без публичных закупок и контрактования через Национальную службу здоровья нам не обойтись, и это правильно — деньги должны идти за ветераном, а не за вывеской. Но сегодня потребность в реабилитации настолько велика, что учреждений нужно на порядок больше, чем есть в системе. Поэтому задача государства — не выбирать между своими и чужими, а создать условия, при которых в систему войдет каждое учреждение, способное соответствовать стандарту. Для этого нужны долгосрочные контракты, чтобы учреждение могло планировать инвестиции, и отдельный бюджетный пакет именно для санаторного этапа реабилитации, а не только для госпитального — отметил народный депутат.

Четвертым шагом, по его мнению, должно стать урегулирование правового статуса учреждений. Немало учреждений с ценными природными ресурсами годами находятся в состоянии правовой неопределенности: споры о собственности, незавершенная реорганизация, объекты, не подлежащие приватизации, но не имеющие инвестора. Народный депутат считает, что такие ситуации лучше решать за столом переговоров между государством, профсоюзами и громадами, а не в судах.

И последним шагом Андрей Клочко назвал межведомственную координацию. Он объяснил, что сегодня за реабилитацию одновременно отвечают Минобороны, Минздрав, Министерство по делам ветеранов, Минсоцполитики и Национальная служба здоровья. Санаторий оказывается между ними всеми и не принадлежит ни одному из них. Нужен единый механизм, по которому ветеран после госпиталя получает направление на санаторный этап так же естественно, как сегодня получает больничный.

Без такого диалога — между Правительством, Парламентом и Федерацией профсоюзов — ни один из этих шагов не заработает — подытожил народный депутат.

Напомним

Ранее директор одесского санатория "Куяльник" Рагим Бабаев в интервью УНН рассказал, что учреждение столкнулось с долгами на сумму более 30 млн грн, устаревшей материальной базой и проблемами с выплатами работникам. Сейчас, по его словам, учреждение сокращает задолженность, повысило зарплаты персоналу на 30% и погасило более 5 млн грн долга за коммунальные услуги.

Отдельно директор отметил поддержку Федерации профсоюзов Украины. После назначения Сергея Бизова главой ФПУ, по словам Рагима Бабаева, взаимодействие с санаторием стало более активным: Федерация участвует в обеспечении оборудованием, передаче гуманитарной помощи, восстановлении поврежденных помещений и развитии медицинских услуг. В частности, учреждение получило более 30 компьютеров, 20 ноутбуков, телевизоры, мебель и другое имущество. Также ФПУ помогает организовать и профинансировать замену окон, поврежденных российскими обстрелами.

Среди приоритетов "Куяльника" — расширение реабилитационных программ для военнослужащих и ветеранов. Администрация работает над подготовкой помещений, привлечением специалистов, обновлением оборудования и созданием безбарьерной среды. Также санаторий при поддержке ФПУ прорабатывает возможности расширения пакетов медицинских услуг.

Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов