“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладу

Понад 30 млн гривень боргів, застаріла матеріальна база, проблеми із зарплатами та необхідність відновлювати пошкоджену інфорастуруктуру - з таким багажем одеський санаторій "Куяльник" намагається повернутися до повноцінної роботи. Сьогодні заклад поступово скорочує заборгованість, оновлює обладнання та готується розширювати реабілітаційні послуги для військових і ветеранів. Про те, як вдається відновлювати роботу закладу в умовах війни, яку допомогу він отримує від Федерації профспілок України та як майбутнє "Куяльника" повʼязують із розвитком реабілітації військових в інтервʼю УНН розповів його директор Рагім Бабаєв.

Від фінансових проблем до системного відновлення

Із 2022 року на рахунках санаторію накопичувалась заборгованість із виплати заробітної плати. Коли Рагім Бабаєв почав керувати санаторієм загальна сума боргів перевищувала 30 мільйонів гривень.

Зарплати працівників були низькими, повноцінні ремонтні роботи практично не проводилися, а сам заклад поступово занепадав. Звичайно, ми розуміємо, що в країні триває війна, але санаторій потрібно було рятувати й повертати до нормальної роботи - наголосив директор санаторію.

За його словами, одним із перших викликів стало збереження колективу. У санаторії працюють близько 160 людей, однак залучати й утримувати кваліфікованих фахівців непросто: медичні працівники шукають кращі умови оплати праці та стабільність.

Знайти кваліфікованих працівників надзвичайно складно, адже фахівці шукають можливості працевлаштування там, де можуть отримати вищу зарплату та бронювання. Тому ми ухвалили рішення підвищити заробітну плату працівникам на 30%. Це необхідний крок, щоб утримати колектив і забезпечити стабільну роботу закладу. Люди мають розуміти, що їхня праця потрібна й належно оплачується - розповів Рагім Бабаєв.

Паралельно триває робота зі скорочення заборгованості. За словами директора, протягом перших двох кварталів її вдалося зменшити приблизно на 35%, а понад 5 млн грн боргу за комунальні послуги - погасити.

Ми розуміємо, що неможливо розв’язати всі проблеми одночасно, але рухаємося вперед і намагаємося системно виправляти ситуацію - наголосив директор санаторію.

Водночас фінансове оздоровлення потребує не лише внутрішніх управлінських рішень. Санаторію необхідно відновлювати матеріальну базу, ремонтувати приміщення та забезпечувати належні умови для пацієнтів і працівників.

Саме в розв'язанні таких проблем, за словами директора, відчутною стала роль Федерації профспілок України.

Про співпрацю санаторію з ФПУ

Як зазначив Рагім Бабаєв, помітні зміни у взаємодії з Федерацією профспілок України відбулися після призначення Сергія Бизова її головою. За словами директора, санаторії стали отримувати більше уваги з боку Федерації, а її участь у розв'язанні проблем закладів стала більш практичною. Йдеться не лише про загальну підтримку, а й про конкретну допомогу, яка дає змогу закривати нагальні потреби санаторію та поступово оновлювати його матеріальну базу.

За його словами, санаторій отримує допомогу з обладнанням та матеріальним забезпеченням завдяки співпраці Федерації з європейськими партнерами й профспілковими організаціями. Зокрема, завдяки ФПУ заклад отримав понад 30 комп'ютерів, 20 ноутбуків, телевізори, меблі та інше необхідне майно.

Також завдяки сприянню Сергія Бизова на територію "Куяльника" надходила гуманітарна допомога. Його позиція полягає в тому, що санаторії потрібно забезпечувати необхідними ресурсами, адже вони мають відігравати важливу роль у реабілітації військовослужбовців і ветеранів. Ми розуміємо, що для цього необхідно створювати належні умови, і така допомога дає змогу поступово рухатися вперед - зазначив Рагім Бабаєв.

ФПУ також долучається до організації та фінансування відновлення пошкодженої інфраструктури. За словами директора санаторію, після російських обстрілів частину вікон у приміщеннях довелося тимчасово закрити фанерою. Їх потрібно замінити, щоб забезпечити нормальні умови перебування людей, особливо в холодний період. Федерація допомагає організувати цей процес і профінансувати необхідні роботи.

Для нас важливо, що Федерація не обмежується загальними обіцянками, а долучається до вирішення практичних питань. Це може бути допомога з обладнанням, відновленням приміщень, матеріальним забезпеченням або розвитком медичних послуг. Усе це в комплексі допомагає підтримувати роботу санаторію та створювати основу для його подальшого відновлення - наголосив він.

Реабілітація ветеранів як ключовий пріоритет

Відновлення "Куяльника" важливе не лише для самого закладу. Санаторій має природні лікувальні ресурси - грязі та ропу, які використовують у санаторно-курортному лікуванні, зокрема людей із захворюваннями опорно-рухового апарату. Ці можливості можуть бути корисними й для людей, які потребують відновлення після травм.

Тому одним із перспективних напрямів розвитку закладу адміністрація бачить реабілітацію військовослужбовців і ветеранів.

Я дав доручення підготувати можливості для розширення відповідних програм. Для цього потрібні належно облаштовані приміщення, підготовлені медичні фахівці та спеціальне обладнання. Це не робиться за один день, але ми вже працюємо над тим, щоб збільшити спроможність санаторію приймати людей, які потребують відновлення після поранень і травм - розповів Рагім Бабаєв.

За його словами, мета на наступний рік - суттєво збільшити можливості санаторію в цьому напрямі.

Ми хотіли б, щоб частка ветеранів, які зможуть проходити реабілітацію в санаторії, зросла до 70–75%. Це наша ціль, над якою потрібно працювати вже зараз - наголосив директор санаторію.

Для реалізації такого плану необхідно підготувати інфраструктуру та забезпечити спроможність закладу надавати відповідні послуги.

У цьому контексті важливою є і підтримка ФПУ. Як зазначає Рагім Бабаєв, Федерація долучається до роботи над розширенням медичних послуг і допомагає забезпечувати санаторій необхідними ресурсами.

Один із важливих напрямків - допомога з розвитком медичних послуг і реабілітації. Федерація підтримує нас у роботі над розширенням пакетів медичних послуг, за якими ми зможемо приймати пацієнтів. Це важливо, адже для розвитку реабілітаційного напрямку необхідні не лише фахівці й обладнання, а й належна організація роботи та відповідні можливості закладу - пояснив директор санаторію.

Паралельно заклад працює над безбар'єрністю. Для ветеранів і людей з інвалідністю доступ до лікування має починатися не з медичного кабінету, а з можливості безперешкодно потрапити на територію та пересуватися нею.

У санаторії модернізують санвузли, ремонтують тротуари, адаптують зупинки громадського транспорту, щоб люди на кріслах колісних могли самостійно заїжджати в автобус. У планах - облаштування критих переходів, які полегшать пересування територією під час дощу чи снігу.

Ці зміни потребують часу й ресурсів, однак без них розширення реабілітаційних програм було б неповним.

Плани по відновленню "Куяльника" на майбутнє

Попри фінансові труднощі та безпекові ризики, адміністрація прагне змінити ставлення до санаторію, який упродовж останніх років часто сприймали як заклад у занепаді.

Для мене принципово важливо змінити саме сприйняття "Куяльника". Протягом останніх трьох-чотирьох років часто можна було почути, що санаторій занепав, зруйнований і фактично не працює. Ми хочемо показати, що це не так. Санаторій живе, розвивається і має перспективи. Ми працюємо над популяризацією закладу, організовуємо концерти, виставки картин та мистецькі заходи. Нам потрібно, щоб про "Куяльник" знали не лише в Одесі, а й в усій Україні - зазначив Рагім Бабаєв.

"Куяльник" продовжує працювати за програмами Національної служби здоров'я України, взаємодіяти з громадами й регіонами, які можуть направляти до закладу ветеранів та інших людей, що потребують допомоги. Путівки для працівників також купують профспілкові організації та підприємства.

Для санаторію важливо зберегти ці напрями роботи й водночас розширити можливості для пацієнтів, яким потрібна реабілітація.

За словами директора, унікальність "Куяльника" полягає в поєднанні природних лікувальних ресурсів із медичними процедурами.

Ми хочемо розвивати цей напрямок, покращувати якість послуг і створювати умови, за яких люди зможуть отримувати комплексну допомогу. Я також вивчаю досвід інших санаторіїв і реабілітаційних центрів України. Нещодавно відвідував заклади в Карпатах, щоб подивитися, як вони організовують свою роботу, які рішення впроваджують і що ми можемо використати у себе. Через безпекову ситуацію частина людей обирає для відновлення західні регіони країни, тому нам важливо переймати найкращі практики та розвивати партнерство - наголосив Рагім Бабаєв.

Директор санаторію додав, що його мета - повернути "Куяльнику" належне місце серед українських оздоровчих і реабілітаційних закладів, розширювати доступність послуг і зробити так, щоб його природні лікувальні можливості приносили користь якомога більшій кількості людей.

Таким чином, для "Куяльника" важливо не просто відновити роботу після років фінансових труднощів, а й визначити нову роль у системі оздоровлення та реабілітації українців. У цьому процесі важливу роль відіграє Федерація профспілок України, яка долучається до оновлення матеріальної бази, відновлення пошкоджених приміщень і розвитку медичних послуг. Такий підхід демонструє, що профспілкова санаторна інфраструктура може бути не просто майном, яке потрібно зберегти, а дієвим ресурсом для оздоровлення та реабілітації українців, зокрема військових і ветеранів.

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