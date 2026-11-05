«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учреждения

Более 30 млн гривен долгов, устаревшая материальная база, проблемы с выплатой зарплат и необходимость восстанавливать повреждённую инфраструктуру — с таким багажом одесский санаторий «Куяльник» пытается вернуться к полноценной работе. Сегодня учреждение постепенно сокращает задолженность, обновляет оборудование и готовится расширять реабилитационные услуги для военнослужащих и ветеранов. О том, как удаётся восстанавливать работу учреждения в условиях войны, какую помощь оно получает от Федерации профсоюзов Украины и как будущее «Куяльника» связывают с развитием реабилитации военнослужащих, в интервью УНН рассказал его директор Рагим Бабаев.

От финансовых проблем к системному восстановлению

С 2022 года на счетах санатория накапливалась задолженность по выплате заработной платы. Когда Рагим Бабаев начал руководить санаторием, общая сумма долгов превышала 30 миллионов гривен.

Зарплаты работников были низкими, полноценные ремонтные работы практически не проводились, а само учреждение постепенно приходило в упадок. Конечно, мы понимаем, что в стране продолжается война, но санаторий нужно было спасать и возвращать к нормальной работе — подчеркнул директор санатория.

По его словам, одним из первых вызовов стало сохранение коллектива. В санатории работают около 160 человек, однако привлекать и удерживать квалифицированных специалистов непросто: медицинские работники ищут лучшие условия оплаты труда и стабильность.

Найти квалифицированных работников чрезвычайно сложно, поскольку специалисты ищут возможности трудоустройства там, где могут получать более высокую зарплату и бронирование. Поэтому мы приняли решение повысить заработную плату работникам на 30%. Это необходимый шаг, чтобы сохранить коллектив и обеспечить стабильную работу учреждения. Люди должны понимать, что их труд нужен и достойно оплачивается — рассказал Рагим Бабаев.

Параллельно продолжается работа по сокращению задолженности. По словам директора, в течение первых двух кварталов её удалось уменьшить примерно на 35%, а более 5 млн грн долга за коммунальные услуги — погасить.

Мы понимаем, что невозможно решить все проблемы одновременно, но движемся вперёд и пытаемся системно исправлять ситуацию — подчеркнул директор санатория.

В то же время финансовое оздоровление требует не только внутренних управленческих решений. Санаторию необходимо восстанавливать материальную базу, ремонтировать помещения и обеспечивать надлежащие условия для пациентов и работников.

Именно в решении таких проблем, по словам директора, ощутимой стала роль Федерации профсоюзов Украины.

О сотрудничестве санатория с ФПУ

Как отметил Рагим Бабаев, заметные изменения во взаимодействии с Федерацией профсоюзов Украины произошли после назначения Сергея Бизова её председателем. По словам директора, санатории стали получать больше внимания со стороны Федерации, а её участие в решении проблем учреждений стало более практичным. Речь идёт не только об общей поддержке, но и о конкретной помощи, которая позволяет закрывать насущные потребности санатория и постепенно обновлять его материальную базу.

По его словам, санаторий получает помощь с оборудованием и материальным обеспечением благодаря сотрудничеству Федерации с европейскими партнёрами и профсоюзными организациями. В частности, благодаря ФПУ учреждение получило более 30 компьютеров, 20 ноутбуков, телевизоры, мебель и другое необходимое имущество.

Также благодаря содействию Сергея Бизова на территорию «Куяльника» поступала гуманитарная помощь. Его позиция заключается в том, что санатории необходимо обеспечивать необходимыми ресурсами, поскольку они должны играть важную роль в реабилитации военнослужащих и ветеранов. Мы понимаем, что для этого необходимо создавать надлежащие условия, и такая помощь позволяет постепенно двигаться вперёд — отметил Рагим Бабаев.

ФПУ также участвует в организации и финансировании восстановления поврежденной инфраструктуры. По словам директора санатория, после российских обстрелов часть окон в помещениях пришлось временно закрыть фанерой. Их необходимо заменить, чтобы обеспечить нормальные условия пребывания людей, особенно в холодный период. Федерация помогает организовать этот процесс и профинансировать необходимые работы.

Для нас важно, что Федерация не ограничивается общими обещаниями, а подключается к решению практических вопросов. Это может быть помощь с оборудованием, восстановлением помещений, материальным обеспечением или развитием медицинских услуг. Все это в комплексе помогает поддерживать работу санатория и создавать основу для его дальнейшего восстановления - подчеркнул он.

Реабилитация ветеранов как ключевой приоритет

Восстановление «Куяльника» важно не только для самого учреждения. Санаторий располагает природными лечебными ресурсами — грязями и рапой, которые используют в санаторно-курортном лечении, в частности людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Эти возможности могут быть полезны и для людей, нуждающихся в восстановлении после травм.

Поэтому одним из перспективных направлений развития учреждения администрация видит реабилитацию военнослужащих и ветеранов.

Я дал поручение подготовить возможности для расширения соответствующих программ. Для этого нужны надлежащим образом оборудованные помещения, подготовленные медицинские специалисты и специальное оборудование. Это не делается за один день, но мы уже работаем над тем, чтобы увеличить способность санатория принимать людей, нуждающихся в восстановлении после ранений и травм - рассказал Рагим Бабаев.

По его словам, цель на следующий год — существенно увеличить возможности санатория в этом направлении.

Мы хотели бы, чтобы доля ветеранов, которые смогут проходить реабилитацию в санатории, выросла до 70–75%. Это наша цель, над которой нужно работать уже сейчас - подчеркнул директор санатория.

Для реализации такого плана необходимо подготовить инфраструктуру и обеспечить способность учреждения предоставлять соответствующие услуги.

В этом контексте важна и поддержка ФПУ. Как отмечает Рагим Бабаев, Федерация участвует в работе по расширению медицинских услуг и помогает обеспечивать санаторий необходимыми ресурсами.

Одно из важных направлений — помощь в развитии медицинских услуг и реабилитации. Федерация поддерживает нас в работе над расширением пакетов медицинских услуг, по которым мы сможем принимать пациентов. Это важно, поскольку для развития реабилитационного направления необходимы не только специалисты и оборудование, но и надлежащая организация работы, а также соответствующие возможности учреждения - пояснил директор санатория.

Параллельно учреждение работает над безбарьерностью. Для ветеранов и людей с инвалидностью доступ к лечению должен начинаться не с медицинского кабинета, а с возможности беспрепятственно попасть на территорию и передвигаться по ней.

В санатории модернизируют санузлы, ремонтируют тротуары, адаптируют остановки общественного транспорта, чтобы люди в инвалидных колясках могли самостоятельно заезжать в автобус. В планах — обустройство крытых переходов, которые облегчат передвижение по территории во время дождя или снега.

Эти изменения требуют времени и ресурсов, однако без них расширение реабилитационных программ было бы неполным.

Планы по восстановлению «Куяльника» на будущее

Несмотря на финансовые трудности и риски безопасности, администрация стремится изменить отношение к санаторию, который в последние годы часто воспринимали как учреждение, находящееся в упадке.

Для меня принципиально важно изменить именно восприятие «Куяльника». В течение последних трех-четырех лет часто можно было услышать, что санаторий пришел в упадок, разрушен и фактически не работает. Мы хотим показать, что это не так. Санаторий живет, развивается и имеет перспективы. Мы работаем над популяризацией учреждения, организуем концерты, выставки картин и художественные мероприятия. Нам нужно, чтобы о «Куяльнике» знали не только в Одессе, но и во всей Украине - отметил Рагим Бабаев.

"Куяльник" продолжает работать по программам Национальной службы здоровья Украины, взаимодействовать с общинами и регионами, которые могут направлять в учреждение ветеранов и других людей, нуждающихся в помощи. Путёвки для работников также приобретают профсоюзные организации и предприятия.

Для санатория важно сохранить эти направления работы и одновременно расширить возможности для пациентов, которым необходима реабилитация.

По словам директора, уникальность "Куяльника" заключается в сочетании природных лечебных ресурсов с медицинскими процедурами.

Мы хотим развивать это направление, повышать качество услуг и создавать условия, при которых люди смогут получать комплексную помощь. Я также изучаю опыт других санаториев и реабилитационных центров Украины. Недавно посещал учреждения в Карпатах, чтобы посмотреть, как они организуют свою работу, какие решения внедряют и что мы можем использовать у себя. Из-за ситуации с безопасностью часть людей выбирает для восстановления западные регионы страны, поэтому нам важно перенимать лучшие практики и развивать партнёрство - подчеркнул Рагим Бабаев.

Директор санатория добавил, что его цель — вернуть "Куяльнику" надлежащее место среди украинских оздоровительных и реабилитационных учреждений, расширять доступность услуг и сделать так, чтобы его природные лечебные возможности приносили пользу как можно большему количеству людей.

Таким образом, для "Куяльника" важно не просто восстановить работу после лет финансовых трудностей, но и определить новую роль в системе оздоровления и реабилитации украинцев. В этом процессе важную роль играет Федерация профсоюзов Украины, которая участвует в обновлении материальной базы, восстановлении повреждённых помещений и развитии медицинских услуг. Такой подход демонстрирует, что профсоюзная санаторная инфраструктура может быть не просто имуществом, которое необходимо сохранить, а действенным ресурсом для оздоровления и реабилитации украинцев, в частности военнослужащих и ветеранов.

Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области