Кабинет министров запустил экспериментальный проект по перемещению военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии через приложение «Армия+». Отныне подать рапорт можно не только на перевод внутри Вооружённых сил Украины или Национальной гвардии, но и на переход из ВСУ в НГУ и наоборот. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление №1426 от 14 ноября.

Детали

Согласиться с предложением Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генерального штаба Вооружённых сил относительно реализации в течение одного года со дня вступления в силу этого постановления (но не позднее срока прекращения или отмены военного положения в Украине) экспериментального проекта по порядку перемещения военнослужащих Вооружённых сил и Национальной гвардии с использованием электронного кабинета военнослужащего - говорится в постановлении.

Документ охватывает три направления: перемещение военнослужащих внутри ВСУ, внутри Нацгвардии, а также переход из Вооружённых сил в Национальную гвардию и наоборот. Для каждого из этих направлений правительство утвердило отдельный порядок реализации.

Подать рапорт в Кадровый центр ВСУ на перевод в другую воинскую часть имеют право следующие категории военнослужащих:

тыловые военнослужащие, которые служат в частях обеспечения, ТЦК, резерве, учебных заведениях и центрах и хотят перевестись в боевую часть;

военнослужащие из небоевых частей, которые хотят перевестись в другую небоевую часть;

военнослужащие, которые уже служат в боевых частях и хотят перейти в другую боевую часть;

военнослужащие, которых ВЛК признала годными для тыловых подразделений (обеспечения, ТЦК, связи, охраны, медицины, логистики и т. п.), уже занимают такую должность в своей части, но хотят перевестись в другую часть;

военнослужащие с заключением ВЛК об «ограниченной годности», но для которых в их нынешней части нет соответствующей тыловой должности, поэтому они хотят перевестись в другую часть;

военнослужащие, выведенные за штат (находятся в распоряжении командира без должности) или относящиеся к переменному составу частей резерва и хотят перевестись в другую часть.

Генштаб упростил механизм перевода военнослужащих между частями

Рапорт на перевод подаётся через приложение «Армия+», к которому прилагаются следующие документы:

копию военно-учётного документа;

рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий желает быть перемещён для прохождения военной службы;

согласование командира воинской части, в которой проходит военную службу военнослужащий, — такое согласование может быть предоставлено как отдельным документом, так и в форме согласования рапорта через приложение «Армия+»;

решение ВЛК для военнослужащих, годных к службе в тыловых подразделениях.

Кадровый центр ВСУ проверяет поданный военнослужащим рапорт на отсутствие оснований для отказа в перемещении. Срок проведения такой проверки составляет 72 часа с момента поступления рапорта.

Причинами отказа в переводе могут быть: срок прохождения службы составляет менее шести месяцев; к рапорту поданы не все документы; военнослужащий хочет перевестись на вышестоящую или нижестоящую должность.

В ВСУ начали оформлять первые упрощённые переводы в пределах двух корпусов

Для Национальной гвардии правила несколько иные. В частности, для перевода согласование командира не требуется военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, если они перемещаются в боевые части.

Однако обязательным является согласование командира в отношении военнослужащих, которые назначены на должности соответствующих специалистов и находятся на них, а также влияют на поддержание боеспособности воинской части, в которой они проходят военную службу, в частности старшин подразделений, младших командиров, специалистов автобронетанковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны, инструкторов различных военно-учётных специальностей, водителей категорий D, E, специалистов связи и автоматизации, авиационных специалистов.

Также причиной отказа в переводе для НГУ может быть то, что срок службы в воинской части составляет менее шести месяцев или менее одного года с даты его предыдущего перемещения, а также если к рапорту не приложены все документы; военнослужащий находится в командировке, отпуске, проходит стационарное или амбулаторное лечение; военнослужащий отстранён от должности во время досудебного расследования в рамках уголовного производства; военнослужащий находится в СЗЧ; в отношении военнослужащего проводится служебное расследование по факту отказа от выполнения приказа.

Постановление вступило в силу 14 ноября и, как уже отмечалось, будет действовать в течение года. Министерству обороны и Министерству внутренних дел в течение двух месяцев после завершения реализации необходимо будет представить отчёт о результатах его реализации.

В "Армии+" появилась новая инструкция по переводу военных на новое место службы