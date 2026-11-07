В Минобороны предупредили о возможных задержках в работе "Резерв+" - что советуют
Киев • УНН
7 ноября с 20:00 до 23:00 в «Резерв+» будут проводиться технические работы. Минобороны советует заранее загрузить военно-учётный документ в формате PDF.
В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 в приложении "Резерв+" будут проходить плановые технические работы. В Министерстве обороны посоветовали сохранить военно-учётные документы на телефоне в формате PDF, передаёт УНН.
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"В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 будут проходить плановые технические работы. В это время в "Резерв+" могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учётного документа. Это также может повлиять на другие услуги", — говорится в сообщении.
В Минобороны посоветовали сохранить военно-учётные документы на телефоне. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF".
"Если во время работ документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в учётную запись не нужно. После завершения работ все сервисы "Резерв+" будут работать в обычном режиме", — добавили в Минобороны.
Напомним
В приложении "Резерв+" после техработ возобновили оформление отсрочки, связанной с инвалидностью.