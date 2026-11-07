В Минобороны предупредили о возможных задержках в работе "Резерв+" - что советуют

$45.4451.04
ukenru
14:31 • 32 просмотра
Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом
14:09 • 1492 просмотра
Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве
13:42 • 3398 просмотра
ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира
13:00 • 6202 просмотра
Украина до конца 2027 года должна принять закон о платных дорогах - Мининфраструктуры
12:00 • 7950 просмотра
Европа настаивает на том, чтобы путин прекратил войну в Украине, прежде чем обсуждать "обеспокоенности" рф - Bloomberg
09:59 • 13969 просмотра
россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
09:50 • 14202 просмотра
Массированный удар рф повредил сети передачи от АЭС, значительные последствия в столичном регионе
7 ноября, 07:49 • 17099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Нептунами" производителя комплектующих для ракет рф "Протон" в Орле
7 ноября, 06:59 • 16241 просмотра
россия уже использует свой аналог Starlink "Рассвет" над Украиной - ГУР
7 ноября, 06:30 • 16098 просмотра
В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрытPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Снег и дождь охватят часть Украины 7 ноябряPhoto7 ноября, 04:59 • 4722 просмотра
Россия незаконно вербует граждан Центральной Азии на войну против Украины — ЦПД7 ноября, 05:27 • 5876 просмотра
4 ракеты обезвредили во время массированной атаки рф баллистикой с "Цирконами"7 ноября, 07:18 • 16519 просмотра
Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциямPhotoVideo08:41 • 13427 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo08:57 • 9326 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 29195 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 44694 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 34223 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 58549 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 58404 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo08:57 • 9402 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 20433 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 19245 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 23383 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 23998 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
9К720 Искандер
Техника
Таймс

В Минобороны предупредили о возможных задержках в работе "Резерв+" - что советуют

Киев • УНН

 • 2324 просмотра

7 ноября с 20:00 до 23:00 в «Резерв+» будут проводиться технические работы. Минобороны советует заранее загрузить военно-учётный документ в формате PDF.

В Минобороны предупредили о возможных задержках в работе "Резерв+" - что советуют

В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 в приложении "Резерв+" будут проходить плановые технические работы. В Министерстве обороны посоветовали сохранить военно-учётные документы на телефоне в формате PDF, передаёт УНН

Подробности 

"В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 будут проходить плановые технические работы. В это время в "Резерв+" могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учётного документа. Это также может повлиять на другие услуги", — говорится в сообщении. 

В Минобороны посоветовали сохранить военно-учётные документы на телефоне. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF".

"Если во время работ документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в учётную запись не нужно. После завершения работ все сервисы "Резерв+" будут работать в обычном режиме", — добавили в Минобороны. 

Напомним 

В приложении "Резерв+" после техработ возобновили оформление отсрочки, связанной с инвалидностью. 

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
Мобилизация
Военное положение
Министерство обороны Украины