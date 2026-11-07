У Міноборони попередили про можливі затримки у роботі "Резерв+" - що радять
Київ • УНН
7 листопада з 20:00 до 23:00 у Резерв+ триватимуть технічні роботи. Міноборони радить заздалегідь завантажити військовий документ у PDF.
У суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 у застосунку Резерв+ триватимуть планові технічні роботи. У Міністерстві оборони порадили зберегти військово-облікові документи на телефоні у форматі PDF, передає УНН.
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"У суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 триватимуть планові технічні роботи. У цей час у Резерв+ можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони порадили зберегти військово-облікові документи на телефоні. Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF".
"Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі", - додали в Міноборони.
Нагадаємо
У застосунку "Резерв+" після техробіт відновили оформлення відстрочки, пов’язаної з інвалідністю.