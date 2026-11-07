У Міноборони попередили про можливі затримки у роботі "Резерв+" - що радять

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури