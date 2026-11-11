Минобороны и БЭБ совместно будут проверять оборонные закупки
Киев • УНН
Минобороны будет передавать БЭБ данные о сомнительных закупках для проверки цен и владельцев компаний. Цель — предотвратить коррупцию и срывы поставок.
Министерство обороны и Бюро экономической безопасности (БЭБ) договорились работать вместе, чтобы предотвращать финансовые и коррупционные схемы в оборонных закупках. Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник, информирует УНН.
Детали
По его словам, Минобороны будет передавать БЭБ информацию о сомнительных данных в закупках. Аналитики Бюро будут проверять их, а особое внимание уделят ценообразованию, реальным владельцам компаний и другим возможным рискам.
Что мы будем иметь на выходе: гораздо более полную картину по каждому кейсу, каждой закупке. Так мы боремся с финансовыми и коррупционными схемами. Меньше рисков во время закупок — меньше рисков для военнослужащих в отношении качества товаров и срывов поставок
Он добавил, что эффективность оборонных закупок во многом заключается в предупреждении и минимизации угроз еще до того, как они нанесут реальный ущерб.
Напомним
Агентство оборонных закупок объявило закупку продуктов питания на 2027 год стоимостью 43,8 млрд грн. Требования к 360 продуктам обновили, а комплект подорожал до 181,74 грн.
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