Минобороны и БЭБ совместно будут проверять оборонные закупки

Министерство обороны и Бюро экономической безопасности (БЭБ) договорились работать вместе, чтобы предотвращать финансовые и коррупционные схемы в оборонных закупках. Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник, информирует УНН.

Детали

По его словам, Минобороны будет передавать БЭБ информацию о сомнительных данных в закупках. Аналитики Бюро будут проверять их, а особое внимание уделят ценообразованию, реальным владельцам компаний и другим возможным рискам.

Что мы будем иметь на выходе: гораздо более полную картину по каждому кейсу, каждой закупке. Так мы боремся с финансовыми и коррупционными схемами. Меньше рисков во время закупок — меньше рисков для военнослужащих в отношении качества товаров и срывов поставок — отметил Баник.

Он добавил, что эффективность оборонных закупок во многом заключается в предупреждении и минимизации угроз еще до того, как они нанесут реальный ущерб.

Напомним

Агентство оборонных закупок объявило закупку продуктов питания на 2027 год стоимостью 43,8 млрд грн. Требования к 360 продуктам обновили, а комплект подорожал до 181,74 грн.

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