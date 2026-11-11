Міноборони та БЕБ спільно перевірятимуть оборонні закупівлі

Міністерство оборони та Бюро економічної безпеки (БЕБ) домовились працювати разом, щоб запобігати фінансовим і корупційним схемам в оборонних закупівлях. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, інформує УНН.

Деталі

За його словами,Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про сумнівні дані в закупівлях. Аналітики Бюро перевірятимуть їх, а особливу увагу приділятимуть ціноутворенню, реальним власникам компаній та іншим можливим ризикам.

Що ми будемо мати на виході: набагато більш повна картина щодо кожного кейсу, кожної закупівлі. Так ми боремось із фінансовими, корупційними схемами. Менше ризиків під час закупівель - менше ризиків для військових щодо якості товарів та зривів поставок - зазначив Банік.

Він додав, що ефективність оборонних закупівель багато в чому полягає у попередженні і мінімізації загроз ще до того, як вони принесли реальну шкоду.

Нагадаємо

Агенція оборонних закупівель оголосила закупівлю харчів на 2027 рік вартістю 43,8 млрд грн. Вимоги до 360 продуктів оновили, а комплект подорожчав до 181,74 грн.

В Україні змінили правила закупівель для війська за гроші партнерів - Міноборони буде "єдиним вікном"