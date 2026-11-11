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Минобороны создает шесть центров оборонных технологий для усиления возможностей ВСУ

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Минобороны уже создало центры беспилотных систем и ракетно-артиллерийского вооружения. Еще четыре направления должны быть сформированы впоследствии.

Минобороны создает шесть центров оборонных технологий для усиления возможностей ВСУ

Министерство обороны Украины развивает систему специализированных центров оборонных технологий. Уже созданы Главное управление развития возможностей беспилотных систем и Главное управление развития возможностей ракетного вооружения и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Как отметил министр обороны Евгений Хмара, Генеральный штаб ВСУ будет определять потребности войск на основе боевого опыта, а специализированные центры будут сопровождать внедрение готовых технологических решений.

Наша задача — своевременно и в достаточном количестве обеспечивать войска именно тем оружием и технологиями, которые необходимы и дают реальный результат и преимущество на поле боя. Для этого внедряем четкий алгоритм. Генштаб ВСУ определяет потребности на основе боевого опыта, а специализированные центры Минобороны сопровождают внедрение готовых эффективных решений для фронта

- сообщил министр.

Каждый центр будет отвечать за отдельное направление развития оборонных технологий. В настоящее время уже созданы Главное управление развития возможностей беспилотных систем и Главное управление развития возможностей ракетного вооружения и артиллерии.

Следующий шаг — формирование еще четырех центров:

  • противовоздушная оборона;
    • радиоэлектронная разведка и борьба, навигационные системы и технологии дистанционного управления;
      • космическая политика и технологии;
        • системы глубинного поражения.

          В целом система будет охватывать шесть направлений. Ее цель — превращать потребности военнослужащих в современные технологические решения для усиления обороноспособности Украины.

          Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны06.11.26, 13:16 • 3101 просмотр

          Ольга Розгон

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