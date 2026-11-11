Минобороны создает шесть центров оборонных технологий для усиления возможностей ВСУ

Министерство обороны Украины развивает систему специализированных центров оборонных технологий. Уже созданы Главное управление развития возможностей беспилотных систем и Главное управление развития возможностей ракетного вооружения и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Как отметил министр обороны Евгений Хмара, Генеральный штаб ВСУ будет определять потребности войск на основе боевого опыта, а специализированные центры будут сопровождать внедрение готовых технологических решений.

Наша задача — своевременно и в достаточном количестве обеспечивать войска именно тем оружием и технологиями, которые необходимы и дают реальный результат и преимущество на поле боя. Для этого внедряем четкий алгоритм. Генштаб ВСУ определяет потребности на основе боевого опыта, а специализированные центры Минобороны сопровождают внедрение готовых эффективных решений для фронта - сообщил министр.

Каждый центр будет отвечать за отдельное направление развития оборонных технологий. В настоящее время уже созданы Главное управление развития возможностей беспилотных систем и Главное управление развития возможностей ракетного вооружения и артиллерии.

Следующий шаг — формирование еще четырех центров:

противовоздушная оборона;

радиоэлектронная разведка и борьба, навигационные системы и технологии дистанционного управления;

космическая политика и технологии;

системы глубинного поражения.

В целом система будет охватывать шесть направлений. Ее цель — превращать потребности военнослужащих в современные технологические решения для усиления обороноспособности Украины.

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