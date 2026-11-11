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The Guardian
Техніка

Міноборони створює шість центрів оборонних технологій для посилення спроможностей ЗСУ

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Міноборони вже створило центри безпілотних систем і ракетно-артилерійського озброєння. Ще чотири напрями мають сформувати згодом.

Міноборони створює шість центрів оборонних технологій для посилення спроможностей ЗСУ

Міністерство оборони України розвиває систему спеціалізованих центрів оборонних технологій. Уже створено Головне управління розвитку спроможностей безпілотних систем та Головне управління розвитку спроможностей ракетного озброєння та артилерії. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Як зазначив міністр оборони Євгеній Хмара, Генеральний штаб ЗСУ визначатиме потреби війська на основі бойового досвіду, а спеціалізовані центри супроводжуватимуть впровадження готових технологічних рішень.

Наше завдання – вчасно та у достатній кількості забезпечувати військо саме тією зброєю та технологіями, які необхідні і дають реальний результат та перевагу на полі бою. Для цього впроваджуємо чіткий алгоритм. Генштаб ЗСУ визначає потреби на основі бойового досвіду, а спеціалізовані центри Міноборони супроводжують впровадження готових ефективних рішень для фронту

- повідомив міністр.

Кожен центр відповідатиме за окремий напрям розвитку оборонних технологій. Наразі вже створили Головне управління розвитку спроможностей безпілотних систем і Головне управління розвитку спроможностей ракетного озброєння та артилерії.

Наступний крок – формування ще чотирьох центрів:

  • протиповітряна оборона;
    • радіоелектронна розвідка та боротьба, навігаційні системи й технології дистанційного керування;
      • космічна політика та технології;
        • системи глибинного ураження.

          Загалом система охоплюватиме шість напрямів. Її мета – перетворювати потреби військових на сучасні технологічні рішення для посилення обороноздатності України.

          Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони06.11.26, 13:16 • 3101 перегляд

          Ольга Розгон

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