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На прифронтовых дорогах Украины обустроили более 2200 км антидроновой защиты — Минобороны

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Более 2 200 км прифронтовых дорог защитили антидроновыми сетками. Работы Госспецтрансслужбы продолжаются с апреля 2025 года.

На прифронтовых дорогах Украины обустроили более 2200 км антидроновой защиты — Минобороны

Более 2200 км прифронтовых автомобильных дорог Украины уже оборудовали антидроновыми сетками, чтобы защитить транспорт от российских атак и обеспечить движение по важным логистическим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Этот масштаб сопоставим с длиной реки Днепр или расстоянием по автотрассе от Киева до Парижа

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, обустройство антидроновой защиты началось в апреле 2025 года. Работы выполняют военнослужащие Государственной специальной службы транспорта по заданию Минобороны.

Сетки устанавливают над автомобильными дорогами вблизи фронта, чтобы защитить транспорт от ударов российских дронов.

Особое значение такие конструкции имеют для сохранения движения по важным логистическим маршрутам, по которым осуществляется обеспечение прифронтовых районов.

В Минобороны подчеркнули, что обустройство антидроновой защиты дорог продолжается.

В Волынской области на определенных участках дорог планируют установить антидроновые сетки10.06.26, 15:16 • 2523 просмотра

Ольга Розгон

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