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В Волынской области на определенных участках дорог планируют установить антидроновые сетки

Киев • УНН

 • 868 просмотра

На дорогах Волыни у границы с беларусью установят антидроновые сетки. В ОВА отмечают, что область продолжает системно усиливать оборонительные рубежи.

В Волынской области на определенных участках дорог планируют установить антидроновые сетки

На отдельных участках дорог в Волынской области, граничащей с беларусью, планируют установить антидроновые сетки. Об этом стало известно во время рабочей встречи врио начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка в Шацком поселковом совете, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Шацкой поселковой общине, во время рабочей встречи обсудили ситуацию на границе с беларусью и меры, предпринимаемые для усиления защиты приграничных территорий.

Романюк отметил, что риски со стороны соседнего государства сохраняются, поэтому Волынская область продолжает системно готовиться к любым возможным вызовам. Он подчеркнул, что подготовка оборонительных рубежей на Волыни началась еще задолго до полномасштабного вторжения. Сегодня в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонительные позиции, а также реализуются новые меры безопасности. Одной из них станет установка антидроновых сеток на отдельных участках дорог, определенных в том числе на территории Шацкой общины.

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Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из наиболее подготовленных приграничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать 

– отметил Романюк.

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Антонина Туманова

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