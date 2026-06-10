В Волынской области на определенных участках дорог планируют установить антидроновые сетки
Киев • УНН
На дорогах Волыни у границы с беларусью установят антидроновые сетки. В ОВА отмечают, что область продолжает системно усиливать оборонительные рубежи.
На отдельных участках дорог в Волынской области, граничащей с беларусью, планируют установить антидроновые сетки. Об этом стало известно во время рабочей встречи врио начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка в Шацком поселковом совете, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Шацкой поселковой общине, во время рабочей встречи обсудили ситуацию на границе с беларусью и меры, предпринимаемые для усиления защиты приграничных территорий.
Романюк отметил, что риски со стороны соседнего государства сохраняются, поэтому Волынская область продолжает системно готовиться к любым возможным вызовам. Он подчеркнул, что подготовка оборонительных рубежей на Волыни началась еще задолго до полномасштабного вторжения. Сегодня в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонительные позиции, а также реализуются новые меры безопасности. Одной из них станет установка антидроновых сеток на отдельных участках дорог, определенных в том числе на территории Шацкой общины.
рф может готовить новые нападения на Украину из беларуси и брянщины - Зеленский20.05.26, 21:28 • 4320 просмотров
Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из наиболее подготовленных приграничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать
На территории беларуси не фиксируется скопление ударных группировок или ДРГ для провокаций в отношении Украины - ГПСУ09.06.26, 15:17 • 2870 просмотров