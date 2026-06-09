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На территории беларуси не фиксируется скопление ударных группировок или ДРГ для провокаций в отношении Украины - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

На границе с беларусью не зафиксировано ударных группировок рф, готовых к наступлению. Враг использует белорусское небо для дронов и минирует территорию.

На территории беларуси не фиксируется скопление ударных группировок или ДРГ для провокаций в отношении Украины - ГПСУ

На территории беларуси вблизи украинской границы на данный момент не фиксируется скопление российских ударных группировок, которые были бы готовы к вторжению или провокациям. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН

Ситуация кардинально не изменилась, фактически рядом с нашей границей на территории беларуси мы не фиксируем скопления ударных группировок, которые уже были бы готовы к вторжению или созданию провокаций в направлении нашей границы 

- сказал Демченко. 

Он отметил, что активность ДРГ со стороны беларуси также не отмечается. 

Но опять же, угроза со стороны беларуси никуда не исчезает. Те слова, которые я говорю, что мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, фактически… надо готовиться к худшему, чтобы иметь сильные оборонительные позиции, и это касается линии границы, приграничья 

- добавил Демченко. 

По его словам, со стороны беларуси фиксируется наращивание минно-взрывных заграждений на наиболее угрожаемых участках для предотвращения движения военной техники.

Кроме того, он подчеркнул, что россия регулярно использует беспилотники, которые направляет через беларусское воздушное пространство.

Они могут сначала идти по территории Украины, затем перелететь на территорию беларуси. Они могут упасть, вызвав разрушения и даже привести к смерти людей, но россия ни разу не осудила такие действия. россия использует такую тактику и территорию беларуси для того, чтобы бить по территории Украины 

- подчеркнул спикер. 

Напомним 

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на данный момент на территории беларуси нет дополнительных подразделений россии, которые представляли бы растущую угрозу для нашего государства, впрочем нельзя исключать ни повторного наступления, ни провокаций на границе, к примеру, в направлении Киева или на западном участке с целью перерезания логистических путей.

Павел Башинский

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